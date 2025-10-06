Avantis pris i dag

Sanntids Avantis (AVNT) pris i dag er $ 0.3854, med en 0.20% endring de siste 24 timene. Nåværende AVNT til USD konverteringssats er $ 0.3854 per AVNT.

Avantis rangerer for tiden som #260 etter markedsverdi på $ 99.51M, med en sirkulerende forsyning på 258.21M AVNT. I løpet av de siste 24 timene AVNT har den blitt handlet mellom $ 0.3793(laveste) og $ 0.4257 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.662191408541985, mens tidenes laveste notering var $ 0.17956381875221758.

Kortsiktig har AVNT beveget seg -0.60% i løpet av den siste timen og -19.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 723.11K.

Avantis (AVNT) Markedsinformasjon

Rangering No.260 Markedsverdi $ 99.51M$ 99.51M $ 99.51M Volum (24 timer) $ 723.11K$ 723.11K $ 723.11K Fullt utvannet markedsverdi $ 385.40M$ 385.40M $ 385.40M Opplagsforsyning 258.21M 258.21M 258.21M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 25.82% Markedsandel 0.01% Offentlig blokkjede BASE

