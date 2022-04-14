Ava AI (AVAAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ava AI (AVAAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ava AI (AVAAI) Informasjon AVAAI is a meme coin. Offisiell nettside: https://holoworld.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump

Ava AI (AVAAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ava AI (AVAAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.64M $ 22.64M $ 22.64M Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.64M $ 22.64M $ 22.64M All-time high: $ 0.33758 $ 0.33758 $ 0.33758 All-Time Low: $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 Nåværende pris: $ 0.02264 $ 0.02264 $ 0.02264 Lær mer om Ava AI (AVAAI) pris

Ava AI (AVAAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ava AI (AVAAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVAAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVAAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVAAIs tokenomics, kan du utforske AVAAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AVAAI Interessert i å legge til Ava AI (AVAAI) i porteføljen din?

Ava AI (AVAAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AVAAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AVAAI nå!

AVAAI prisforutsigelse Vil du vite hvor AVAAI kan være på vei? Vår AVAAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVAAI tokenets prisforutsigelse nå!

