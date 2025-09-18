Dagens Ava AI livepris er 0.02302 USD. Spor prisoppdateringer for AVAAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVAAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ava AI livepris er 0.02302 USD. Spor prisoppdateringer for AVAAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVAAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ava AI Pris(AVAAI)

1 AVAAI til USD livepris:

$0.02303
-3.31%1D
USD
Ava AI (AVAAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:59:13 (UTC+8)

Ava AI (AVAAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02248
24 timer lav
$ 0.024
24 timer høy

$ 0.02248
$ 0.024
$ 0.33547388338563844
$ 0.011283386189164465
+0.08%

-3.30%

-4.64%

-4.64%

Ava AI (AVAAI) sanntidsprisen er $ 0.02302. I løpet av de siste 24 timene har AVAAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02248 og et toppnivå på $ 0.024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVAAI er $ 0.33547388338563844, mens den rekordlave prisen er $ 0.011283386189164465.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVAAI endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -3.30% over 24 timer og -4.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ava AI (AVAAI) Markedsinformasjon

No.879

$ 23.02M
$ 73.42K
$ 23.02M
999.99M
999,995,926.72
999,994,070
99.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Ava AI er $ 23.02M, med et 24-timers handelsvolum på $ 73.42K. Den sirkulerende forsyningen på AVAAI er 999.99M, med en total tilgang på 999994070. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.02M.

Ava AI (AVAAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ava AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0007884-3.30%
30 dager$ -0.00598-20.63%
60 dager$ -0.02073-47.39%
90 dager$ -0.00173-6.99%
Ava AI Prisendring i dag

I dag registrerte AVAAI en endring på $ -0.0007884 (-3.30%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ava AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00598 (-20.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ava AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AVAAI en endring på $ -0.02073 (-47.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ava AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00173-6.99% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ava AI (AVAAI)?

Sjekk ut Ava AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ava AI (AVAAI)

AVAAI is a meme coin.

AVAAI is a meme coin.

Ava AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk AVAAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ava AI på vår blogg for å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ava AI kjøpsopplevelse jevn og informert.

Ava AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ava AI (AVAAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ava AI (AVAAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ava AI.

Sjekk Ava AIprisprognosen nå!

Ava AI (AVAAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ava AI (AVAAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVAAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ava AI (AVAAI)

Leter du etter hvordan du kjøperAva AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ava AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

AVAAI til lokale valutaer

Ava AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ava AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Ava AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ava AI

Hvor mye er Ava AI (AVAAI) verdt i dag?
Live AVAAI prisen i USD er 0.02302 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVAAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVAAI til USD er $ 0.02302. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ava AI?
Markedsverdien for AVAAI er $ 23.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVAAI?
Den sirkulerende forsyningen av AVAAI er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVAAI ?
AVAAI oppnådde en ATH-pris på 0.33547388338563844 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVAAI?
AVAAI så en ATL-pris på 0.011283386189164465 USD.
Hva er handelsvolumet til AVAAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVAAI er $ 73.42K USD.
Vil AVAAI gå høyere i år?
AVAAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVAAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:59:13 (UTC+8)

Ava AI (AVAAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

