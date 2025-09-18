Dagens AVA livepris er 0.5498 USD. Spor prisoppdateringer for AVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AVA livepris er 0.5498 USD. Spor prisoppdateringer for AVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AVA

AVA Prisinformasjon

AVA teknisk dokument

AVA Offisiell nettside

AVA tokenomics

AVA Prisprognose

AVA-historikk

AVA Kjøpeguide

AVA-til-fiat-valutakonverter

AVA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AVA Logo

AVA Pris(AVA)

1 AVA til USD livepris:

$0.55
$0.55$0.55
-1.76%1D
USD
AVA (AVA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:32:19 (UTC+8)

AVA (AVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5471
$ 0.5471$ 0.5471
24 timer lav
$ 0.5946
$ 0.5946$ 0.5946
24 timer høy

$ 0.5471
$ 0.5471$ 0.5471

$ 0.5946
$ 0.5946$ 0.5946

$ 6.47585961
$ 6.47585961$ 6.47585961

$ 0.0439477
$ 0.0439477$ 0.0439477

-0.62%

-1.76%

-4.14%

-4.14%

AVA (AVA) sanntidsprisen er $ 0.5498. I løpet av de siste 24 timene har AVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5471 og et toppnivå på $ 0.5946, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVA er $ 6.47585961, mens den rekordlave prisen er $ 0.0439477.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVA endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -1.76% over 24 timer og -4.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AVA (AVA) Markedsinformasjon

No.678

$ 38.46M
$ 38.46M$ 38.46M

$ 522.42K
$ 522.42K$ 522.42K

$ 54.98M
$ 54.98M$ 54.98M

69.95M
69.95M 69.95M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

69,949,531
69,949,531 69,949,531

69.94%

ETH

Nåværende markedsverdi på AVA er $ 38.46M, med et 24-timers handelsvolum på $ 522.42K. Den sirkulerende forsyningen på AVA er 69.95M, med en total tilgang på 69949531. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.98M.

AVA (AVA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AVA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.009853-1.76%
30 dager$ -0.0191-3.36%
60 dager$ -0.1189-17.79%
90 dager$ +0.0385+7.52%
AVA Prisendring i dag

I dag registrerte AVA en endring på $ -0.009853 (-1.76%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AVA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0191 (-3.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AVA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AVA en endring på $ -0.1189 (-17.79%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AVA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0385+7.52% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AVA (AVA)?

Sjekk ut AVA Prishistorikk-siden nå.

Hva er AVA (AVA)

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

AVA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AVA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AVA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AVA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AVA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AVA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AVA (AVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AVA (AVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AVA.

Sjekk AVAprisprognosen nå!

AVA (AVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AVA (AVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AVA (AVA)

Leter du etter hvordan du kjøperAVA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AVA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AVA til lokale valutaer

1 AVA(AVA) til VND
14,467.987
1 AVA(AVA) til AUD
A$0.830198
1 AVA(AVA) til GBP
0.406852
1 AVA(AVA) til EUR
0.46733
1 AVA(AVA) til USD
$0.5498
1 AVA(AVA) til MYR
RM2.30916
1 AVA(AVA) til TRY
22.750724
1 AVA(AVA) til JPY
¥80.8206
1 AVA(AVA) til ARS
ARS$810.911016
1 AVA(AVA) til RUB
45.9083
1 AVA(AVA) til INR
48.431882
1 AVA(AVA) til IDR
Rp9,163.329668
1 AVA(AVA) til KRW
767.872672
1 AVA(AVA) til PHP
31.355094
1 AVA(AVA) til EGP
￡E.26.483866
1 AVA(AVA) til BRL
R$2.924936
1 AVA(AVA) til CAD
C$0.753226
1 AVA(AVA) til BDT
66.932652
1 AVA(AVA) til NGN
821.819048
1 AVA(AVA) til COP
$2,147.65625
1 AVA(AVA) til ZAR
R.9.522536
1 AVA(AVA) til UAH
22.717736
1 AVA(AVA) til TZS
T.Sh.1,360.886952
1 AVA(AVA) til VES
Bs89.6174
1 AVA(AVA) til CLP
$525.059
1 AVA(AVA) til PKR
Rs156.055232
1 AVA(AVA) til KZT
297.667218
1 AVA(AVA) til THB
฿17.489138
1 AVA(AVA) til TWD
NT$16.614956
1 AVA(AVA) til AED
د.إ2.017766
1 AVA(AVA) til CHF
Fr0.434342
1 AVA(AVA) til HKD
HK$4.271946
1 AVA(AVA) til AMD
֏210.40846
1 AVA(AVA) til MAD
.د.م4.959196
1 AVA(AVA) til MXN
$10.11632
1 AVA(AVA) til SAR
ريال2.06175
1 AVA(AVA) til ETB
Br78.934786
1 AVA(AVA) til KES
KSh71.023164
1 AVA(AVA) til JOD
د.أ0.3898082
1 AVA(AVA) til PLN
1.990276
1 AVA(AVA) til RON
лв2.369638
1 AVA(AVA) til SEK
kr5.173618
1 AVA(AVA) til BGN
лв0.912668
1 AVA(AVA) til HUF
Ft182.715034
1 AVA(AVA) til CZK
11.364366
1 AVA(AVA) til KWD
د.ك0.167689
1 AVA(AVA) til ILS
1.830834
1 AVA(AVA) til BOB
Bs3.799118
1 AVA(AVA) til AZN
0.93466
1 AVA(AVA) til TJS
SM5.146128
1 AVA(AVA) til GEL
1.48446
1 AVA(AVA) til AOA
Kz501.181186
1 AVA(AVA) til BHD
.د.ب0.2072746
1 AVA(AVA) til BMD
$0.5498
1 AVA(AVA) til DKK
kr3.49123
1 AVA(AVA) til HNL
L14.410258
1 AVA(AVA) til MUR
24.927932
1 AVA(AVA) til NAD
$9.53903
1 AVA(AVA) til NOK
kr5.465012
1 AVA(AVA) til NZD
$0.93466
1 AVA(AVA) til PAB
B/.0.5498
1 AVA(AVA) til PGK
K2.298164
1 AVA(AVA) til QAR
ر.ق1.995774
1 AVA(AVA) til RSD
дин.54.826056
1 AVA(AVA) til UZS
soʻm6,787.649366
1 AVA(AVA) til ALL
L45.336508
1 AVA(AVA) til ANG
ƒ0.984142
1 AVA(AVA) til AWG
ƒ0.98964
1 AVA(AVA) til BBD
$1.0996
1 AVA(AVA) til BAM
KM0.912668
1 AVA(AVA) til BIF
Fr1,641.153
1 AVA(AVA) til BND
$0.703744
1 AVA(AVA) til BSD
$0.5498
1 AVA(AVA) til JMD
$88.193418
1 AVA(AVA) til KHR
2,208.029788
1 AVA(AVA) til KMF
Fr229.8164
1 AVA(AVA) til LAK
11,952.173674
1 AVA(AVA) til LKR
Rs166.303504
1 AVA(AVA) til MDL
L9.0717
1 AVA(AVA) til MGA
Ar2,432.738546
1 AVA(AVA) til MOP
P4.403898
1 AVA(AVA) til MVR
8.41194
1 AVA(AVA) til MWK
MK954.513278
1 AVA(AVA) til MZN
MT35.13222
1 AVA(AVA) til NPR
Rs77.477816
1 AVA(AVA) til PYG
3,926.6716
1 AVA(AVA) til RWF
Fr796.6602
1 AVA(AVA) til SBD
$4.50836
1 AVA(AVA) til SCR
7.878634
1 AVA(AVA) til SRD
$20.941882
1 AVA(AVA) til SVC
$4.81075
1 AVA(AVA) til SZL
L9.53903
1 AVA(AVA) til TMT
m1.9243
1 AVA(AVA) til TND
د.ت1.599918
1 AVA(AVA) til TTD
$3.722146
1 AVA(AVA) til UGX
Sh1,928.6984
1 AVA(AVA) til XAF
Fr306.7884
1 AVA(AVA) til XCD
$1.48446
1 AVA(AVA) til XOF
Fr306.7884
1 AVA(AVA) til XPF
Fr55.5298
1 AVA(AVA) til BWP
P7.323336
1 AVA(AVA) til BZD
$1.105098
1 AVA(AVA) til CVE
$51.560244
1 AVA(AVA) til DJF
Fr97.3146
1 AVA(AVA) til DOP
$34.098596
1 AVA(AVA) til DZD
د.ج71.22659
1 AVA(AVA) til FJD
$1.23705
1 AVA(AVA) til GNF
Fr4,780.511
1 AVA(AVA) til GTQ
Q4.211468
1 AVA(AVA) til GYD
$115.067642
1 AVA(AVA) til ISK
kr66.5258

AVA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AVA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AVA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AVA

Hvor mye er AVA (AVA) verdt i dag?
Live AVA prisen i USD er 0.5498 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVA til USD er $ 0.5498. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AVA?
Markedsverdien for AVA er $ 38.46M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVA?
Den sirkulerende forsyningen av AVA er 69.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVA ?
AVA oppnådde en ATH-pris på 6.47585961 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVA?
AVA så en ATL-pris på 0.0439477 USD.
Hva er handelsvolumet til AVA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVA er $ 522.42K USD.
Vil AVA gå høyere i år?
AVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:32:19 (UTC+8)

AVA (AVA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AVA-til-USD-kalkulator

Beløp

AVA
AVA
USD
USD

1 AVA = 0.5498 USD

Handle AVA

AVAUSDT
$0.55
$0.55$0.55
-1.75%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker