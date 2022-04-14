AVA (AVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AVA (AVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AVA (AVA) Informasjon AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core. Offisiell nettside: https://www.avafoundation.org Teknisk dokument: https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM Kjøp AVA nå!

AVA (AVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AVA (AVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.09M $ 39.09M $ 39.09M Total forsyning: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M Sirkulerende forsyning: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.88M $ 55.88M $ 55.88M All-time high: $ 6.464807 $ 6.464807 $ 6.464807 All-Time Low: $ 0.0439477 $ 0.0439477 $ 0.0439477 Nåværende pris: $ 0.5588 $ 0.5588 $ 0.5588 Lær mer om AVA (AVA) pris

AVA (AVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AVA (AVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVAs tokenomics, kan du utforske AVA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AVA Interessert i å legge til AVA (AVA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AVA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AVA på MEXC nå!

AVA (AVA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AVA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AVA nå!

AVA prisforutsigelse Vil du vite hvor AVA kan være på vei? Vår AVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVA tokenets prisforutsigelse nå!

