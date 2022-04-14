Aura (AURASOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aura (AURASOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aura (AURASOL) Informasjon The token with the most aura. Offisiell nettside: https://www.auramaxxing.xyz/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/DtR4D9FtVoTX2569gaL837ZgrB6wNjj6tkmnX9Rdk9B2 Kjøp AURASOL nå!

Aura (AURASOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aura (AURASOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 101.84M $ 101.84M $ 101.84M Total forsyning: $ 963.29M $ 963.29M $ 963.29M Sirkulerende forsyning: $ 963.29M $ 963.29M $ 963.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 102.06M $ 102.06M $ 102.06M All-time high: $ 0.24573 $ 0.24573 $ 0.24573 All-Time Low: $ 0.00056213727092408 $ 0.00056213727092408 $ 0.00056213727092408 Nåværende pris: $ 0.10572 $ 0.10572 $ 0.10572 Lær mer om Aura (AURASOL) pris

Aura (AURASOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aura (AURASOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AURASOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AURASOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AURASOLs tokenomics, kan du utforske AURASOL tokenets livepris!

