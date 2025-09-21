Aura (AURASOL)-prisforutsigelse (USD)

Få Aura prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye AURASOL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp AURASOL

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Aura % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.10739 $0.10739 $0.10739 -0.26% USD Faktisk Prediksjon Aura-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Aura (AURASOL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Aura potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.10739 i 2025. Aura (AURASOL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Aura potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.112759 i 2026. Aura (AURASOL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURASOL for 2027 $ 0.118397 med en 10.25% vekstrate. Aura (AURASOL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURASOL for 2028 $ 0.124317 med en 15.76% vekstrate. Aura (AURASOL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURASOL for 2029 $ 0.130533 med en 21.55% vekstrate. Aura (AURASOL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURASOL for 2030 $ 0.137059 med en 27.63% vekstrate. Aura (AURASOL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Aura potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.223256. Aura (AURASOL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Aura potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.363660. År Pris Vekst 2025 $ 0.10739 0.00%

2026 $ 0.112759 5.00%

2027 $ 0.118397 10.25%

2028 $ 0.124317 15.76%

2029 $ 0.130533 21.55%

2030 $ 0.137059 27.63%

2031 $ 0.143912 34.01%

2032 $ 0.151108 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.158663 47.75%

2034 $ 0.166597 55.13%

2035 $ 0.174926 62.89%

2036 $ 0.183673 71.03%

2037 $ 0.192857 79.59%

2038 $ 0.202499 88.56%

2039 $ 0.212624 97.99%

2040 $ 0.223256 107.89% Vis mer Kortsiktig Aura-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.10739 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.107404 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.107492 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.107831 0.41% Aura (AURASOL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for AURASOL September 21, 2025(I dag) er $0.10739 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Aura (AURASOL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for AURASOL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.107404 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Aura (AURASOL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for AURASOL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.107492 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Aura (AURASOL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for AURASOL $0.107831 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Aura prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.10739$ 0.10739 $ 0.10739 Prisendring (24 t) -0.26% Markedsverdi $ 103.45M$ 103.45M $ 103.45M Opplagsforsyning 963.29M 963.29M 963.29M Volum (24 timer) $ 266.22K$ 266.22K $ 266.22K Volum (24 timer) -- Den siste AURASOL-prisen er $ 0.10739. Den har en 24-timers endring på -0.26%, med et 24-timers handelsvolum på $ 266.22K. Videre har AURASOL en sirkulerende forsyning på 963.29M og total markedsverdi på $ 103.45M. Se AURASOL livepris

Hvordan kjøpe Aura (AURASOL) Prøver du å kjøpe AURASOL? Du kan nå kjøpe AURASOL via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Aura og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper AURASOL nå

Aura Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Aura direktepris, er gjeldende pris for Aura 0.10739USD. Den sirkulerende forsyningen av Aura(AURASOL) er 0.00 AURASOL , som gir den en markedsverdi på $103.45M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.04% $ -0.005250 $ 0.11354 $ 0.10484

7 dager -0.10% $ -0.013170 $ 0.13911 $ 0.10484

30 dager -0.15% $ -0.019769 $ 0.168 $ 0.09982 24-timers ytelse De siste 24 timene har Aura vist en prisbevegelse på $-0.005250 , noe som gjenspeiler en -0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Aura handlet på en topp på $0.13911 og en bunn på $0.10484 . Det så en prisendring på -0.10% . Denne nylige trenden viser potensialet til AURASOL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Aura opplevd en -0.15% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.019769 av dens verdi. Dette indikerer at AURASOL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Aura prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full AURASOL prishistorikk

Hvordan fungerer Aura (AURASOL) prisforutsigelsesmodul? Aura-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for AURASOL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Aura det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for AURASOL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Aura. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til AURASOL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til AURASOL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Aura.

Hvorfor er AURASOL-prisforutsigelse viktig?

AURASOL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i AURASOL nå? I følge dine forutsigelser vil AURASOL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for AURASOL neste måned? I følge Aura (AURASOL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte AURASOL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 AURASOL koste i 2026? Prisen på 1 Aura (AURASOL) i dag er $0.10739 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AURASOL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på AURASOL i 2027? Aura (AURASOL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AURASOL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for AURASOL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Aura (AURASOL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for AURASOL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Aura (AURASOL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 AURASOL koste i 2030? Prisen på 1 Aura (AURASOL) i dag er $0.10739 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AURASOL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for AURASOL i 2040? Aura (AURASOL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AURASOL innen 2040. Registrer deg nå