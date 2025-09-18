Dagens Aurix livepris er 0.4486 USD. Spor prisoppdateringer for AUR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AUR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aurix livepris er 0.4486 USD. Spor prisoppdateringer for AUR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AUR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AUR

AUR Prisinformasjon

AUR teknisk dokument

AUR Offisiell nettside

AUR tokenomics

AUR Prisprognose

AUR-historikk

AUR Kjøpeguide

AUR-til-fiat-valutakonverter

AUR Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Aurix Logo

Aurix Pris(AUR)

1 AUR til USD livepris:

$0.4487
$0.4487$0.4487
-1.08%1D
USD
Aurix (AUR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:59:02 (UTC+8)

Aurix (AUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.4474
$ 0.4474$ 0.4474
24 timer lav
$ 0.4557
$ 0.4557$ 0.4557
24 timer høy

$ 0.4474
$ 0.4474$ 0.4474

$ 0.4557
$ 0.4557$ 0.4557

$ 2.396338467130361
$ 2.396338467130361$ 2.396338467130361

$ 0.00598702
$ 0.00598702$ 0.00598702

-0.03%

-1.08%

+0.49%

+0.49%

Aurix (AUR) sanntidsprisen er $ 0.4486. I løpet av de siste 24 timene har AUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4474 og et toppnivå på $ 0.4557, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AUR er $ 2.396338467130361, mens den rekordlave prisen er $ 0.00598702.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AUR endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -1.08% over 24 timer og +0.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aurix (AUR) Markedsinformasjon

No.4428

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 46.76K
$ 46.76K$ 46.76K

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

0.00
0.00 0.00

20,000,000
20,000,000 20,000,000

17,000,000
17,000,000 17,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Aurix er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 46.76K. Den sirkulerende forsyningen på AUR er 0.00, med en total tilgang på 17000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.97M.

Aurix (AUR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aurix for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.004899-1.08%
30 dager$ +0.0072+1.63%
60 dager$ -0.0081-1.78%
90 dager$ -0.0583-11.51%
Aurix Prisendring i dag

I dag registrerte AUR en endring på $ -0.004899 (-1.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aurix 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0072 (+1.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aurix 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AUR en endring på $ -0.0081 (-1.78%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aurix 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0583-11.51% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aurix (AUR)?

Sjekk ut Aurix Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aurix (AUR)

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

Aurix er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aurix investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AUR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aurix på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aurix kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aurix Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aurix (AUR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aurix (AUR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aurix.

Sjekk Aurixprisprognosen nå!

Aurix (AUR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aurix (AUR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AUR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aurix (AUR)

Leter du etter hvordan du kjøperAurix? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aurix på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AUR til lokale valutaer

1 Aurix(AUR) til VND
11,804.909
1 Aurix(AUR) til AUD
A$0.677386
1 Aurix(AUR) til GBP
0.331964
1 Aurix(AUR) til EUR
0.38131
1 Aurix(AUR) til USD
$0.4486
1 Aurix(AUR) til MYR
RM1.88412
1 Aurix(AUR) til TRY
18.558582
1 Aurix(AUR) til JPY
¥65.9442
1 Aurix(AUR) til ARS
ARS$661.649112
1 Aurix(AUR) til RUB
37.319034
1 Aurix(AUR) til INR
39.517174
1 Aurix(AUR) til IDR
Rp7,476.663676
1 Aurix(AUR) til KRW
627.41196
1 Aurix(AUR) til PHP
25.601602
1 Aurix(AUR) til EGP
￡E.21.604576
1 Aurix(AUR) til BRL
R$2.386552
1 Aurix(AUR) til CAD
C$0.614582
1 Aurix(AUR) til BDT
54.612564
1 Aurix(AUR) til NGN
670.549336
1 Aurix(AUR) til COP
$1,752.34375
1 Aurix(AUR) til ZAR
R.7.778724
1 Aurix(AUR) til UAH
18.536152
1 Aurix(AUR) til TZS
T.Sh.1,110.392664
1 Aurix(AUR) til VES
Bs73.1218
1 Aurix(AUR) til CLP
$428.413
1 Aurix(AUR) til PKR
Rs127.330624
1 Aurix(AUR) til KZT
242.876526
1 Aurix(AUR) til THB
฿14.292396
1 Aurix(AUR) til TWD
NT$13.561178
1 Aurix(AUR) til AED
د.إ1.646362
1 Aurix(AUR) til CHF
Fr0.354394
1 Aurix(AUR) til HKD
HK$3.485622
1 Aurix(AUR) til AMD
֏171.67922
1 Aurix(AUR) til MAD
.د.م4.046372
1 Aurix(AUR) til MXN
$8.240782
1 Aurix(AUR) til SAR
ريال1.68225
1 Aurix(AUR) til ETB
Br64.405502
1 Aurix(AUR) til KES
KSh57.950148
1 Aurix(AUR) til JOD
د.أ0.3180574
1 Aurix(AUR) til PLN
1.628418
1 Aurix(AUR) til RON
лв1.937952
1 Aurix(AUR) til SEK
kr4.221326
1 Aurix(AUR) til BGN
лв0.744676
1 Aurix(AUR) til HUF
Ft149.329968
1 Aurix(AUR) til CZK
9.281534
1 Aurix(AUR) til KWD
د.ك0.136823
1 Aurix(AUR) til ILS
1.493838
1 Aurix(AUR) til BOB
Bs3.099826
1 Aurix(AUR) til AZN
0.76262
1 Aurix(AUR) til TJS
SM4.198896
1 Aurix(AUR) til GEL
1.21122
1 Aurix(AUR) til AOA
Kz408.930302
1 Aurix(AUR) til BHD
.د.ب0.1691222
1 Aurix(AUR) til BMD
$0.4486
1 Aurix(AUR) til DKK
kr2.84861
1 Aurix(AUR) til HNL
L11.757806
1 Aurix(AUR) til MUR
20.339524
1 Aurix(AUR) til NAD
$7.78321
1 Aurix(AUR) til NOK
kr4.46357
1 Aurix(AUR) til NZD
$0.76262
1 Aurix(AUR) til PAB
B/.0.4486
1 Aurix(AUR) til PGK
K1.875148
1 Aurix(AUR) til QAR
ر.ق1.628418
1 Aurix(AUR) til RSD
дин.44.752336
1 Aurix(AUR) til UZS
soʻm5,538.267562
1 Aurix(AUR) til ALL
L36.991556
1 Aurix(AUR) til ANG
ƒ0.802994
1 Aurix(AUR) til AWG
ƒ0.80748
1 Aurix(AUR) til BBD
$0.8972
1 Aurix(AUR) til BAM
KM0.744676
1 Aurix(AUR) til BIF
Fr1,339.071
1 Aurix(AUR) til BND
$0.574208
1 Aurix(AUR) til BSD
$0.4486
1 Aurix(AUR) til JMD
$71.959926
1 Aurix(AUR) til KHR
1,801.604516
1 Aurix(AUR) til KMF
Fr187.5148
1 Aurix(AUR) til LAK
9,752.173718
1 Aurix(AUR) til LKR
Rs135.692528
1 Aurix(AUR) til MDL
L7.4019
1 Aurix(AUR) til MGA
Ar1,984.951822
1 Aurix(AUR) til MOP
P3.593286
1 Aurix(AUR) til MVR
6.86358
1 Aurix(AUR) til MWK
MK778.818946
1 Aurix(AUR) til MZN
MT28.66554
1 Aurix(AUR) til NPR
Rs63.216712
1 Aurix(AUR) til PYG
3,203.9012
1 Aurix(AUR) til RWF
Fr650.0214
1 Aurix(AUR) til SBD
$3.67852
1 Aurix(AUR) til SCR
6.827692
1 Aurix(AUR) til SRD
$17.087174
1 Aurix(AUR) til SVC
$3.92525
1 Aurix(AUR) til SZL
L7.78321
1 Aurix(AUR) til TMT
m1.5701
1 Aurix(AUR) til TND
د.ت1.305426
1 Aurix(AUR) til TTD
$3.037022
1 Aurix(AUR) til UGX
Sh1,573.6888
1 Aurix(AUR) til XAF
Fr250.3188
1 Aurix(AUR) til XCD
$1.21122
1 Aurix(AUR) til XOF
Fr250.3188
1 Aurix(AUR) til XPF
Fr45.3086
1 Aurix(AUR) til BWP
P5.975352
1 Aurix(AUR) til BZD
$0.901686
1 Aurix(AUR) til CVE
$42.069708
1 Aurix(AUR) til DJF
Fr79.8508
1 Aurix(AUR) til DOP
$27.822172
1 Aurix(AUR) til DZD
د.ج58.120616
1 Aurix(AUR) til FJD
$1.00935
1 Aurix(AUR) til GNF
Fr3,900.577
1 Aurix(AUR) til GTQ
Q3.436276
1 Aurix(AUR) til GYD
$93.887494
1 Aurix(AUR) til ISK
kr54.2806

Aurix Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aurix, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aurix nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aurix

Hvor mye er Aurix (AUR) verdt i dag?
Live AUR prisen i USD er 0.4486 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AUR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AUR til USD er $ 0.4486. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aurix?
Markedsverdien for AUR er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AUR?
Den sirkulerende forsyningen av AUR er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAUR ?
AUR oppnådde en ATH-pris på 2.396338467130361 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AUR?
AUR så en ATL-pris på 0.00598702 USD.
Hva er handelsvolumet til AUR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AUR er $ 46.76K USD.
Vil AUR gå høyere i år?
AUR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AUR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:59:02 (UTC+8)

Aurix (AUR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AUR-til-USD-kalkulator

Beløp

AUR
AUR
USD
USD

1 AUR = 0.4486 USD

Handle AUR

AURUSDT
$0.4487
$0.4487$0.4487
-1.08%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker