Aurix (AUR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aurix (AUR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aurix (AUR) Informasjon AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner. Offisiell nettside: https://www.aurix.exchange Teknisk dokument: https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790 Kjøp AUR nå!

Aurix (AUR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aurix (AUR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 17.00M $ 17.00M $ 17.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.90M $ 8.90M $ 8.90M All-time high: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 All-Time Low: $ 0.00598702 $ 0.00598702 $ 0.00598702 Nåværende pris: $ 0.4449 $ 0.4449 $ 0.4449 Lær mer om Aurix (AUR) pris

Aurix (AUR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aurix (AUR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AURs tokenomics, kan du utforske AUR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AUR Interessert i å legge til Aurix (AUR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AUR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AUR på MEXC nå!

Aurix (AUR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AUR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AUR nå!

AUR prisforutsigelse Vil du vite hvor AUR kan være på vei? Vår AUR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AUR tokenets prisforutsigelse nå!

