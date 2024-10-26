Hva er AdvertisingTimeTrace (ATT)

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

AdvertisingTimeTrace er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AdvertisingTimeTrace investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AdvertisingTimeTrace (ATT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ATT tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av AdvertisingTimeTrace, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om AdvertisingTimeTrace Hvor mye er AdvertisingTimeTrace (ATT) verdt i dag? Live ATT prisen i USD er 0.2579 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ATT-til-USD-pris? $ 0.2579 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ATT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for AdvertisingTimeTrace? Markedsverdien for ATT er $ 32.31M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ATT? Den sirkulerende forsyningen av ATT er 125.28M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forATT ? ATT oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ATT? ATT så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til ATT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ATT er $ 17.84K USD . Vil ATT gå høyere i år? ATT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ATT prisprognosen for en mer grundig analyse.

