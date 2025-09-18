Hva er Artrade (ATR)

Artrade is the first NFT marketplace for art real-world assets.

Artrade Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Artrade (ATR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Artrade (ATR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Artrade.

Sjekk Artradeprisprognosen nå!

Artrade (ATR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Artrade (ATR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ATR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Artrade (ATR)

Leter du etter hvordan du kjøperArtrade? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Artrade på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ATR til lokale valutaer

Artrade Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Artrade, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Artrade Hvor mye er Artrade (ATR) verdt i dag? Live ATR prisen i USD er 0.010381 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ATR-til-USD-pris? $ 0.010381 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ATR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Artrade? Markedsverdien for ATR er $ 13.08M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ATR? Den sirkulerende forsyningen av ATR er 1.26B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forATR ? ATR oppnådde en ATH-pris på 0.10083387153647348 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ATR? ATR så en ATL-pris på 0.001036381707682041 USD . Hva er handelsvolumet til ATR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ATR er $ 127.24K USD . Vil ATR gå høyere i år? ATR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ATR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Artrade (ATR) Viktige bransjeoppdateringer

