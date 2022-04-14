AustralianShepherd (ASS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AustralianShepherd (ASS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AustralianShepherd (ASS) Informasjon Australian Safe Shepherd is a community meme token forked from the infamous safemoon. The token is completely community driven and was fair launched. Every trade continues toward automatically generating liquidity locked inside of PancakeSwap's LP. Offisiell nettside: https://assfinance.net/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x7c63f96feafacd84e75a594c00fac3693386fbf0 Kjøp ASS nå!

AustralianShepherd (ASS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AustralianShepherd (ASS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M All-time high: $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0000000013429 $ 0.0000000013429 $ 0.0000000013429 Lær mer om AustralianShepherd (ASS) pris

AustralianShepherd (ASS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AustralianShepherd (ASS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASSs tokenomics, kan du utforske ASS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ASS Interessert i å legge til AustralianShepherd (ASS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ASS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ASS på MEXC nå!

AustralianShepherd (ASS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ASS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ASS nå!

ASS prisforutsigelse Vil du vite hvor ASS kan være på vei? Vår ASS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!