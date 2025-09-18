Hva er AustralianShepherd (ASS)

Australian Safe Shepherd is a community meme token forked from the infamous safemoon. The token is completely community driven and was fair launched. Every trade continues toward automatically generating liquidity locked inside of PancakeSwap's LP.

AustralianShepherd er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AustralianShepherd investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ASS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om AustralianShepherd på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AustralianShepherd kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AustralianShepherd Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AustralianShepherd (ASS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AustralianShepherd (ASS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AustralianShepherd.

Sjekk AustralianShepherdprisprognosen nå!

AustralianShepherd (ASS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AustralianShepherd (ASS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AustralianShepherd (ASS)

Leter du etter hvordan du kjøperAustralianShepherd? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AustralianShepherd på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ASS til lokale valutaer

Prøv konverting

AustralianShepherd Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AustralianShepherd, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om AustralianShepherd Hvor mye er AustralianShepherd (ASS) verdt i dag? Live ASS prisen i USD er 0.0000000011018 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ASS-til-USD-pris? $ 0.0000000011018 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ASS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for AustralianShepherd? Markedsverdien for ASS er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ASS? Den sirkulerende forsyningen av ASS er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASS ? ASS oppnådde en ATH-pris på 0.00000008 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ASS? ASS så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til ASS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASS er $ 100.69K USD . Vil ASS gå høyere i år? ASS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASS prisprognosen for en mer grundig analyse.

AustralianShepherd (ASS) Viktige bransjeoppdateringer

