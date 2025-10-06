Aspecta pris i dag

Sanntids Aspecta (ASP) pris i dag er $ 0.03971, med en 0.10% endring de siste 24 timene. Nåværende ASP til USD konverteringssats er $ 0.03971 per ASP.

Aspecta rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ASP. I løpet av de siste 24 timene ASP har den blitt handlet mellom $ 0.03851(laveste) og $ 0.04512 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ASP beveget seg +0.10% i løpet av den siste timen og -0.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 176.63K.

Aspecta (ASP) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 176.63K$ 176.63K $ 176.63K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Aspecta er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 176.63K. Den sirkulerende forsyningen på ASP er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.