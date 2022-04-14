Artyfact (ARTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Artyfact (ARTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Artyfact (ARTY) Informasjon Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities. Offisiell nettside: https://artyfact.game/ Teknisk dokument: https://artyfact.game/Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x617Cab4aAae1f8dfb3eE138698330776a1e1b324 Kjøp ARTY nå!

Artyfact (ARTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Artyfact (ARTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Total forsyning: $ 24.86M $ 24.86M $ 24.86M Sirkulerende forsyning: $ 19.48M $ 19.48M $ 19.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M All-time high: $ 3.5999 $ 3.5999 $ 3.5999 All-Time Low: $ 0.12062367419152462 $ 0.12062367419152462 $ 0.12062367419152462 Nåværende pris: $ 0.1755 $ 0.1755 $ 0.1755 Lær mer om Artyfact (ARTY) pris

Artyfact (ARTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Artyfact (ARTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARTYs tokenomics, kan du utforske ARTY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ARTY Interessert i å legge til Artyfact (ARTY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ARTY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ARTY på MEXC nå!

Artyfact (ARTY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ARTY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ARTY nå!

ARTY prisforutsigelse Vil du vite hvor ARTY kan være på vei? Vår ARTY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARTY tokenets prisforutsigelse nå!

