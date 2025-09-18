Dagens Artyfact livepris er 0.1833 USD. Spor prisoppdateringer for ARTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Artyfact livepris er 0.1833 USD. Spor prisoppdateringer for ARTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Artyfact Logo

Artyfact Pris(ARTY)

1 ARTY til USD livepris:

$0.1835
$0.1835
+13.69%1D
USD
Artyfact (ARTY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:50:32 (UTC+8)

Artyfact (ARTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1608
$ 0.1608
24 timer lav
$ 0.1913
$ 0.1913
24 timer høy

$ 0.1608
$ 0.1608

$ 0.1913
$ 0.1913

$ 4.504571539568279
$ 4.504571539568279

$ 0.12062367419152462
$ 0.12062367419152462

+4.26%

+13.69%

+13.85%

+13.85%

Artyfact (ARTY) sanntidsprisen er $ 0.1833. I løpet av de siste 24 timene har ARTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1608 og et toppnivå på $ 0.1913, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARTY er $ 4.504571539568279, mens den rekordlave prisen er $ 0.12062367419152462.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARTY endret seg med +4.26% i løpet av den siste timen, +13.69% over 24 timer og +13.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Artyfact (ARTY) Markedsinformasjon

No.1702

$ 3.57M
$ 3.57M

$ 380.08K
$ 380.08K

$ 4.58M
$ 4.58M

19.48M
19.48M

25,000,000
25,000,000

24,858,616
24,858,616

77.92%

BSC

Nåværende markedsverdi på Artyfact er $ 3.57M, med et 24-timers handelsvolum på $ 380.08K. Den sirkulerende forsyningen på ARTY er 19.48M, med en total tilgang på 24858616. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.58M.

Artyfact (ARTY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Artyfact for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.022096+13.69%
30 dager$ +0.0513+38.86%
60 dager$ +0.0132+7.76%
90 dager$ +0.0447+32.25%
Artyfact Prisendring i dag

I dag registrerte ARTY en endring på $ +0.022096 (+13.69%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Artyfact 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0513 (+38.86%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Artyfact 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ARTY en endring på $ +0.0132 (+7.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Artyfact 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0447+32.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Artyfact (ARTY)?

Sjekk ut Artyfact Prishistorikk-siden nå.

Hva er Artyfact (ARTY)

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

Artyfact er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Artyfact investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ARTY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Artyfact på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Artyfact kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Artyfact Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Artyfact (ARTY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Artyfact (ARTY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Artyfact.

Sjekk Artyfactprisprognosen nå!

Artyfact (ARTY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Artyfact (ARTY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARTY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Artyfact (ARTY)

Leter du etter hvordan du kjøperArtyfact? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Artyfact på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ARTY til lokale valutaer

1 Artyfact(ARTY) til VND
4,823.5395
1 Artyfact(ARTY) til AUD
A$0.276783
1 Artyfact(ARTY) til GBP
0.135642
1 Artyfact(ARTY) til EUR
0.155805
1 Artyfact(ARTY) til USD
$0.1833
1 Artyfact(ARTY) til MYR
RM0.76986
1 Artyfact(ARTY) til TRY
7.583121
1 Artyfact(ARTY) til JPY
¥26.9451
1 Artyfact(ARTY) til ARS
ARS$270.352836
1 Artyfact(ARTY) til RUB
15.25056
1 Artyfact(ARTY) til INR
16.14873
1 Artyfact(ARTY) til IDR
Rp3,054.998778
1 Artyfact(ARTY) til KRW
256.004112
1 Artyfact(ARTY) til PHP
10.459098
1 Artyfact(ARTY) til EGP
￡E.8.827728
1 Artyfact(ARTY) til BRL
R$0.975156
1 Artyfact(ARTY) til CAD
C$0.251121
1 Artyfact(ARTY) til BDT
22.314942
1 Artyfact(ARTY) til NGN
273.989508
1 Artyfact(ARTY) til COP
$713.229465
1 Artyfact(ARTY) til ZAR
R.3.180255
1 Artyfact(ARTY) til UAH
7.573956
1 Artyfact(ARTY) til TZS
T.Sh.453.711492
1 Artyfact(ARTY) til VES
Bs29.8779
1 Artyfact(ARTY) til CLP
$175.0515
1 Artyfact(ARTY) til PKR
Rs52.027872
1 Artyfact(ARTY) til KZT
99.240453
1 Artyfact(ARTY) til THB
฿5.836272
1 Artyfact(ARTY) til TWD
NT$5.537493
1 Artyfact(ARTY) til AED
د.إ0.672711
1 Artyfact(ARTY) til CHF
Fr0.144807
1 Artyfact(ARTY) til HKD
HK$1.424241
1 Artyfact(ARTY) til AMD
֏70.14891
1 Artyfact(ARTY) til MAD
.د.م1.653366
1 Artyfact(ARTY) til MXN
$3.367221
1 Artyfact(ARTY) til SAR
ريال0.687375
1 Artyfact(ARTY) til ETB
Br26.316381
1 Artyfact(ARTY) til KES
KSh23.678694
1 Artyfact(ARTY) til JOD
د.أ0.1299597
1 Artyfact(ARTY) til PLN
0.663546
1 Artyfact(ARTY) til RON
лв0.790023
1 Artyfact(ARTY) til SEK
kr1.721187
1 Artyfact(ARTY) til BGN
лв0.304278
1 Artyfact(ARTY) til HUF
Ft60.8556
1 Artyfact(ARTY) til CZK
3.783312
1 Artyfact(ARTY) til KWD
د.ك0.0559065
1 Artyfact(ARTY) til ILS
0.610389
1 Artyfact(ARTY) til BOB
Bs1.266603
1 Artyfact(ARTY) til AZN
0.31161
1 Artyfact(ARTY) til TJS
SM1.715688
1 Artyfact(ARTY) til GEL
0.49491
1 Artyfact(ARTY) til AOA
Kz167.090781
1 Artyfact(ARTY) til BHD
.د.ب0.0691041
1 Artyfact(ARTY) til BMD
$0.1833
1 Artyfact(ARTY) til DKK
kr1.162122
1 Artyfact(ARTY) til HNL
L4.804293
1 Artyfact(ARTY) til MUR
8.310822
1 Artyfact(ARTY) til NAD
$3.180255
1 Artyfact(ARTY) til NOK
kr1.820169
1 Artyfact(ARTY) til NZD
$0.31161
1 Artyfact(ARTY) til PAB
B/.0.1833
1 Artyfact(ARTY) til PGK
K0.766194
1 Artyfact(ARTY) til QAR
ر.ق0.665379
1 Artyfact(ARTY) til RSD
дин.18.251181
1 Artyfact(ARTY) til UZS
soʻm2,262.961311
1 Artyfact(ARTY) til ALL
L15.114918
1 Artyfact(ARTY) til ANG
ƒ0.328107
1 Artyfact(ARTY) til AWG
ƒ0.32994
1 Artyfact(ARTY) til BBD
$0.3666
1 Artyfact(ARTY) til BAM
KM0.304278
1 Artyfact(ARTY) til BIF
Fr547.1505
1 Artyfact(ARTY) til BND
$0.234624
1 Artyfact(ARTY) til BSD
$0.1833
1 Artyfact(ARTY) til JMD
$29.403153
1 Artyfact(ARTY) til KHR
736.143798
1 Artyfact(ARTY) til KMF
Fr76.6194
1 Artyfact(ARTY) til LAK
3,984.782529
1 Artyfact(ARTY) til LKR
Rs55.444584
1 Artyfact(ARTY) til MDL
L3.02445
1 Artyfact(ARTY) til MGA
Ar811.060341
1 Artyfact(ARTY) til MOP
P1.468233
1 Artyfact(ARTY) til MVR
2.80449
1 Artyfact(ARTY) til MWK
MK318.228963
1 Artyfact(ARTY) til MZN
MT11.71287
1 Artyfact(ARTY) til NPR
Rs25.830636
1 Artyfact(ARTY) til PYG
1,309.1286
1 Artyfact(ARTY) til RWF
Fr265.6017
1 Artyfact(ARTY) til SBD
$1.50306
1 Artyfact(ARTY) til SCR
2.789826
1 Artyfact(ARTY) til SRD
$6.981897
1 Artyfact(ARTY) til SVC
$1.603875
1 Artyfact(ARTY) til SZL
L3.180255
1 Artyfact(ARTY) til TMT
m0.64155
1 Artyfact(ARTY) til TND
د.ت0.533403
1 Artyfact(ARTY) til TTD
$1.240941
1 Artyfact(ARTY) til UGX
Sh643.0164
1 Artyfact(ARTY) til XAF
Fr102.0981
1 Artyfact(ARTY) til XCD
$0.49491
1 Artyfact(ARTY) til XOF
Fr102.0981
1 Artyfact(ARTY) til XPF
Fr18.5133
1 Artyfact(ARTY) til BWP
P2.441556
1 Artyfact(ARTY) til BZD
$0.368433
1 Artyfact(ARTY) til CVE
$17.189874
1 Artyfact(ARTY) til DJF
Fr32.6274
1 Artyfact(ARTY) til DOP
$11.368266
1 Artyfact(ARTY) til DZD
د.ج23.73735
1 Artyfact(ARTY) til FJD
$0.412425
1 Artyfact(ARTY) til GNF
Fr1,593.7935
1 Artyfact(ARTY) til GTQ
Q1.404078
1 Artyfact(ARTY) til GYD
$38.362857
1 Artyfact(ARTY) til ISK
kr22.1793

Folk spør også: Andre spørsmål om Artyfact

Hvor mye er Artyfact (ARTY) verdt i dag?
Live ARTY prisen i USD er 0.1833 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ARTY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ARTY til USD er $ 0.1833. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Artyfact?
Markedsverdien for ARTY er $ 3.57M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ARTY?
Den sirkulerende forsyningen av ARTY er 19.48M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARTY ?
ARTY oppnådde en ATH-pris på 4.504571539568279 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ARTY?
ARTY så en ATL-pris på 0.12062367419152462 USD.
Hva er handelsvolumet til ARTY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARTY er $ 380.08K USD.
Vil ARTY gå høyere i år?
ARTY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARTY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:50:32 (UTC+8)

Artyfact (ARTY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

$0.1835
