LiveArt pris i dag

Sanntids LiveArt (ART) pris i dag er $ 0.001304, med en 1.73% endring de siste 24 timene. Nåværende ART til USD konverteringssats er $ 0.001304 per ART.

LiveArt rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ART. I løpet av de siste 24 timene ART har den blitt handlet mellom $ 0.0013(laveste) og $ 0.001332 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ART beveget seg -0.92% i løpet av den siste timen og -16.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.33K.

LiveArt (ART) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 57.33K$ 57.33K $ 57.33K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på LiveArt er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.33K. Den sirkulerende forsyningen på ART er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.30M.