Hva er Pirate Chain (ARRR)

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Pirate Chain er tilgjengelig på MEXC



Hvor mye vil Pirate Chain (ARRR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pirate Chain (ARRR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pirate Chain.

Folk spør også: Andre spørsmål om Pirate Chain Hvor mye er Pirate Chain (ARRR) verdt i dag? Live ARRR prisen i USD er 0.192 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ARRR-til-USD-pris? $ 0.192 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ARRR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Pirate Chain? Markedsverdien for ARRR er $ 37.67M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ARRR? Den sirkulerende forsyningen av ARRR er 196.21M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARRR ? ARRR oppnådde en ATH-pris på 16.90295492 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ARRR? ARRR så en ATL-pris på 0.0127392379923 USD . Hva er handelsvolumet til ARRR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARRR er $ 101.43K USD . Vil ARRR gå høyere i år? ARRR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARRR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

