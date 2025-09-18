Dagens Pirate Chain livepris er 0.192 USD. Spor prisoppdateringer for ARRR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARRR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pirate Chain livepris er 0.192 USD. Spor prisoppdateringer for ARRR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARRR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pirate Chain Logo

Pirate Chain Pris(ARRR)

1 ARRR til USD livepris:

$0.1931
+1.15%1D
USD
Pirate Chain (ARRR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:50:25 (UTC+8)

Pirate Chain (ARRR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.185
24 timer lav
$ 0.1958
24 timer høy

$ 0.185
$ 0.1958
$ 16.90295492
$ 0.0127392379923
-0.11%

+1.15%

+3.44%

+3.44%

Pirate Chain (ARRR) sanntidsprisen er $ 0.192. I løpet av de siste 24 timene har ARRR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.185 og et toppnivå på $ 0.1958, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARRR er $ 16.90295492, mens den rekordlave prisen er $ 0.0127392379923.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARRR endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, +1.15% over 24 timer og +3.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pirate Chain (ARRR) Markedsinformasjon

No.699

$ 37.67M
$ 101.43K
$ 37.67M
196.21M
196,213,797.97055
ARRR

Nåværende markedsverdi på Pirate Chain er $ 37.67M, med et 24-timers handelsvolum på $ 101.43K. Den sirkulerende forsyningen på ARRR er 196.21M, med en total tilgang på 196213797.97055. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.67M.

Pirate Chain (ARRR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pirate Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.002195+1.15%
30 dager$ -0.0261-11.97%
60 dager$ +0.0414+27.49%
90 dager$ +0.0519+37.04%
Pirate Chain Prisendring i dag

I dag registrerte ARRR en endring på $ +0.002195 (+1.15%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pirate Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0261 (-11.97%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pirate Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ARRR en endring på $ +0.0414 (+27.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pirate Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0519+37.04% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pirate Chain (ARRR)?

Sjekk ut Pirate Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pirate Chain (ARRR)

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Pirate Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pirate Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ARRR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pirate Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pirate Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pirate Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pirate Chain (ARRR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pirate Chain (ARRR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pirate Chain.

Sjekk Pirate Chainprisprognosen nå!

Pirate Chain (ARRR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pirate Chain (ARRR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARRR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pirate Chain (ARRR)

Leter du etter hvordan du kjøperPirate Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pirate Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Pirate Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pirate Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pirate Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pirate Chain

Hvor mye er Pirate Chain (ARRR) verdt i dag?
Live ARRR prisen i USD er 0.192 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ARRR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ARRR til USD er $ 0.192. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pirate Chain?
Markedsverdien for ARRR er $ 37.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ARRR?
Den sirkulerende forsyningen av ARRR er 196.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARRR ?
ARRR oppnådde en ATH-pris på 16.90295492 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ARRR?
ARRR så en ATL-pris på 0.0127392379923 USD.
Hva er handelsvolumet til ARRR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARRR er $ 101.43K USD.
Vil ARRR gå høyere i år?
ARRR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARRR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

