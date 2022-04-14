Pirate Chain (ARRR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pirate Chain (ARRR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pirate Chain (ARRR) Informasjon Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction. Offisiell nettside: https://piratechain.com/ Teknisk dokument: https://piratechain.com/whitepaper/ Blokkutforsker: https://explorer.piratechain.com/ Kjøp ARRR nå!

Pirate Chain (ARRR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pirate Chain (ARRR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.46M $ 39.46M $ 39.46M Total forsyning: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M Sirkulerende forsyning: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.46M $ 39.46M $ 39.46M All-time high: $ 0.61 $ 0.61 $ 0.61 All-Time Low: $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 Nåværende pris: $ 0.2011 $ 0.2011 $ 0.2011 Lær mer om Pirate Chain (ARRR) pris

Pirate Chain (ARRR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pirate Chain (ARRR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARRR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARRR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARRRs tokenomics, kan du utforske ARRR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ARRR Interessert i å legge til Pirate Chain (ARRR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ARRR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ARRR på MEXC nå!

Pirate Chain (ARRR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ARRR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ARRR nå!

ARRR prisforutsigelse Vil du vite hvor ARRR kan være på vei? Vår ARRR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARRR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!