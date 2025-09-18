Dagens ARMY livepris er 0.01881 USD. Spor prisoppdateringer for ARMY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARMY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ARMY livepris er 0.01881 USD. Spor prisoppdateringer for ARMY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARMY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ARMY

ARMY Prisinformasjon

ARMY Offisiell nettside

ARMY tokenomics

ARMY Prisprognose

ARMY-historikk

ARMY Kjøpeguide

ARMY-til-fiat-valutakonverter

ARMY Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ARMY Logo

ARMY Pris(ARMY)

1 ARMY til USD livepris:

$0.01881
$0.01881$0.01881
-0.89%1D
USD
ARMY (ARMY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:31:35 (UTC+8)

ARMY (ARMY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01843
$ 0.01843$ 0.01843
24 timer lav
$ 0.01955
$ 0.01955$ 0.01955
24 timer høy

$ 0.01843
$ 0.01843$ 0.01843

$ 0.01955
$ 0.01955$ 0.01955

$ 0.190044627604313
$ 0.190044627604313$ 0.190044627604313

$ 0.011288957080566169
$ 0.011288957080566169$ 0.011288957080566169

+1.12%

-0.89%

-5.91%

-5.91%

ARMY (ARMY) sanntidsprisen er $ 0.01881. I løpet av de siste 24 timene har ARMY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01843 og et toppnivå på $ 0.01955, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARMY er $ 0.190044627604313, mens den rekordlave prisen er $ 0.011288957080566169.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARMY endret seg med +1.12% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og -5.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ARMY (ARMY) Markedsinformasjon

No.4726

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.43K
$ 2.43K$ 2.43K

$ 11.08M
$ 11.08M$ 11.08M

0.00
0.00 0.00

589,000,000
589,000,000 589,000,000

589,000,000
589,000,000 589,000,000

0.00%

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

XRP

Nåværende markedsverdi på ARMY er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.43K. Den sirkulerende forsyningen på ARMY er 0.00, med en total tilgang på 589000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.08M.

ARMY (ARMY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ARMY for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001689-0.89%
30 dager$ -0.00529-21.96%
60 dager$ -0.02719-59.11%
90 dager$ -0.00199-9.57%
ARMY Prisendring i dag

I dag registrerte ARMY en endring på $ -0.0001689 (-0.89%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ARMY 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00529 (-21.96%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ARMY 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ARMY en endring på $ -0.02719 (-59.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ARMY 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00199-9.57% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ARMY (ARMY)?

Sjekk ut ARMY Prishistorikk-siden nå.

Hva er ARMY (ARMY)

In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken.

ARMY er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ARMY investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ARMY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ARMY på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ARMY kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ARMY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ARMY (ARMY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ARMY (ARMY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ARMY.

Sjekk ARMYprisprognosen nå!

ARMY (ARMY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ARMY (ARMY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARMY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ARMY (ARMY)

Leter du etter hvordan du kjøperARMY? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ARMY på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ARMY til lokale valutaer

1 ARMY(ARMY) til VND
494.98515
1 ARMY(ARMY) til AUD
A$0.0284031
1 ARMY(ARMY) til GBP
0.0139194
1 ARMY(ARMY) til EUR
0.0159885
1 ARMY(ARMY) til USD
$0.01881
1 ARMY(ARMY) til MYR
RM0.079002
1 ARMY(ARMY) til TRY
0.7783578
1 ARMY(ARMY) til JPY
¥2.76507
1 ARMY(ARMY) til ARS
ARS$27.7432452
1 ARMY(ARMY) til RUB
1.570635
1 ARMY(ARMY) til INR
1.6569729
1 ARMY(ARMY) til IDR
Rp313.4998746
1 ARMY(ARMY) til KRW
26.2707984
1 ARMY(ARMY) til PHP
1.0727343
1 ARMY(ARMY) til EGP
￡E.0.9060777
1 ARMY(ARMY) til BRL
R$0.1000692
1 ARMY(ARMY) til CAD
C$0.0257697
1 ARMY(ARMY) til BDT
2.2899294
1 ARMY(ARMY) til NGN
28.1164356
1 ARMY(ARMY) til COP
$73.4765625
1 ARMY(ARMY) til ZAR
R.0.3257892
1 ARMY(ARMY) til UAH
0.7772292
1 ARMY(ARMY) til TZS
T.Sh.46.5592644
1 ARMY(ARMY) til VES
Bs3.06603
1 ARMY(ARMY) til CLP
$17.96355
1 ARMY(ARMY) til PKR
Rs5.3390304
1 ARMY(ARMY) til KZT
10.1839221
1 ARMY(ARMY) til THB
฿0.5983461
1 ARMY(ARMY) til TWD
NT$0.5684382
1 ARMY(ARMY) til AED
د.إ0.0690327
1 ARMY(ARMY) til CHF
Fr0.0148599
1 ARMY(ARMY) til HKD
HK$0.1461537
1 ARMY(ARMY) til AMD
֏7.198587
1 ARMY(ARMY) til MAD
.د.م0.1696662
1 ARMY(ARMY) til MXN
$0.346104
1 ARMY(ARMY) til SAR
ريال0.0705375
1 ARMY(ARMY) til ETB
Br2.7005517
1 ARMY(ARMY) til KES
KSh2.4298758
1 ARMY(ARMY) til JOD
د.أ0.01333629
1 ARMY(ARMY) til PLN
0.0680922
1 ARMY(ARMY) til RON
лв0.0810711
1 ARMY(ARMY) til SEK
kr0.1770021
1 ARMY(ARMY) til BGN
лв0.0312246
1 ARMY(ARMY) til HUF
Ft6.2511273
1 ARMY(ARMY) til CZK
0.3888027
1 ARMY(ARMY) til KWD
د.ك0.00573705
1 ARMY(ARMY) til ILS
0.0626373
1 ARMY(ARMY) til BOB
Bs0.1299771
1 ARMY(ARMY) til AZN
0.031977
1 ARMY(ARMY) til TJS
SM0.1760616
1 ARMY(ARMY) til GEL
0.050787
1 ARMY(ARMY) til AOA
Kz17.1466317
1 ARMY(ARMY) til BHD
.د.ب0.00709137
1 ARMY(ARMY) til BMD
$0.01881
1 ARMY(ARMY) til DKK
kr0.1194435
1 ARMY(ARMY) til HNL
L0.4930101
1 ARMY(ARMY) til MUR
0.8528454
1 ARMY(ARMY) til NAD
$0.3263535
1 ARMY(ARMY) til NOK
kr0.1869714
1 ARMY(ARMY) til NZD
$0.031977
1 ARMY(ARMY) til PAB
B/.0.01881
1 ARMY(ARMY) til PGK
K0.0786258
1 ARMY(ARMY) til QAR
ر.ق0.0682803
1 ARMY(ARMY) til RSD
дин.1.8757332
1 ARMY(ARMY) til UZS
soʻm232.2220527
1 ARMY(ARMY) til ALL
L1.5510726
1 ARMY(ARMY) til ANG
ƒ0.0336699
1 ARMY(ARMY) til AWG
ƒ0.033858
1 ARMY(ARMY) til BBD
$0.03762
1 ARMY(ARMY) til BAM
KM0.0312246
1 ARMY(ARMY) til BIF
Fr56.14785
1 ARMY(ARMY) til BND
$0.0240768
1 ARMY(ARMY) til BSD
$0.01881
1 ARMY(ARMY) til JMD
$3.0173121
1 ARMY(ARMY) til KHR
75.5420886
1 ARMY(ARMY) til KMF
Fr7.86258
1 ARMY(ARMY) til LAK
408.9130353
1 ARMY(ARMY) til LKR
Rs5.6896488
1 ARMY(ARMY) til MDL
L0.310365
1 ARMY(ARMY) til MGA
Ar83.2299237
1 ARMY(ARMY) til MOP
P0.1506681
1 ARMY(ARMY) til MVR
0.287793
1 ARMY(ARMY) til MWK
MK32.6562291
1 ARMY(ARMY) til MZN
MT1.201959
1 ARMY(ARMY) til NPR
Rs2.6507052
1 ARMY(ARMY) til PYG
134.34102
1 ARMY(ARMY) til RWF
Fr27.25569
1 ARMY(ARMY) til SBD
$0.154242
1 ARMY(ARMY) til SCR
0.2695473
1 ARMY(ARMY) til SRD
$0.7164729
1 ARMY(ARMY) til SVC
$0.1645875
1 ARMY(ARMY) til SZL
L0.3263535
1 ARMY(ARMY) til TMT
m0.065835
1 ARMY(ARMY) til TND
د.ت0.0547371
1 ARMY(ARMY) til TTD
$0.1273437
1 ARMY(ARMY) til UGX
Sh65.98548
1 ARMY(ARMY) til XAF
Fr10.49598
1 ARMY(ARMY) til XCD
$0.050787
1 ARMY(ARMY) til XOF
Fr10.49598
1 ARMY(ARMY) til XPF
Fr1.89981
1 ARMY(ARMY) til BWP
P0.2505492
1 ARMY(ARMY) til BZD
$0.0378081
1 ARMY(ARMY) til CVE
$1.7640018
1 ARMY(ARMY) til DJF
Fr3.32937
1 ARMY(ARMY) til DOP
$1.1665962
1 ARMY(ARMY) til DZD
د.ج2.4368355
1 ARMY(ARMY) til FJD
$0.0423225
1 ARMY(ARMY) til GNF
Fr163.55295
1 ARMY(ARMY) til GTQ
Q0.1440846
1 ARMY(ARMY) til GYD
$3.9367449
1 ARMY(ARMY) til ISK
kr2.27601

ARMY Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ARMY, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell ARMY nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ARMY

Hvor mye er ARMY (ARMY) verdt i dag?
Live ARMY prisen i USD er 0.01881 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ARMY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ARMY til USD er $ 0.01881. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ARMY?
Markedsverdien for ARMY er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ARMY?
Den sirkulerende forsyningen av ARMY er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARMY ?
ARMY oppnådde en ATH-pris på 0.190044627604313 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ARMY?
ARMY så en ATL-pris på 0.011288957080566169 USD.
Hva er handelsvolumet til ARMY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARMY er $ 2.43K USD.
Vil ARMY gå høyere i år?
ARMY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARMY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:31:35 (UTC+8)

ARMY (ARMY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ARMY-til-USD-kalkulator

Beløp

ARMY
ARMY
USD
USD

1 ARMY = 0.01881 USD

Handle ARMY

ARMYUSDT
$0.01881
$0.01881$0.01881
-0.89%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker