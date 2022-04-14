ARMY (ARMY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ARMY (ARMY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ARMY (ARMY) Informasjon In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken. Offisiell nettside: https://www.xrparmy-cto.com/ Blokkutforsker: https://xrpscan.com/account/rGG3wQ4kUzd7Jnmk1n5NWPZjjut62kCBfC Kjøp ARMY nå!

ARMY (ARMY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ARMY (ARMY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 589.00M $ 589.00M $ 589.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.06M $ 9.06M $ 9.06M All-time high: $ 0.1776 $ 0.1776 $ 0.1776 All-Time Low: $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 Nåværende pris: $ 0.01539 $ 0.01539 $ 0.01539 Lær mer om ARMY (ARMY) pris

ARMY (ARMY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ARMY (ARMY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARMY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARMY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARMYs tokenomics, kan du utforske ARMY tokenets livepris!

ARMY (ARMY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ARMY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ARMY nå!

ARMY prisforutsigelse Vil du vite hvor ARMY kan være på vei? Vår ARMY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARMY tokenets prisforutsigelse nå!

