Dagens Argentine Football livepris er 0.9336 USD.

Argentine Football Pris(ARG)

$0.9336
$0.9336
+0.36%1D
Argentine Football (ARG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:31:28 (UTC+8)

Argentine Football (ARG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.9282
$ 0.9282$ 0.9282
24 timer lav
$ 0.9426
$ 0.9426$ 0.9426
24 timer høy

$ 0.9282
$ 0.9282$ 0.9282

$ 0.9426
$ 0.9426$ 0.9426

$ 9.145308590529966
$ 9.145308590529966$ 9.145308590529966

$ 0.4221301026710237
$ 0.4221301026710237$ 0.4221301026710237

+0.40%

+0.36%

+0.40%

+0.40%

Argentine Football (ARG) sanntidsprisen er $ 0.9336. I løpet av de siste 24 timene har ARG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9282 og et toppnivå på $ 0.9426, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARG er $ 9.145308590529966, mens den rekordlave prisen er $ 0.4221301026710237.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARG endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, +0.36% over 24 timer og +0.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Argentine Football (ARG) Markedsinformasjon

No.1259

$ 8.45M
$ 8.45M$ 8.45M

$ 17.48K
$ 17.48K$ 17.48K

$ 18.67M
$ 18.67M$ 18.67M

9.05M
9.05M 9.05M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

45.24%

CHZ

Nåværende markedsverdi på Argentine Football er $ 8.45M, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.48K. Den sirkulerende forsyningen på ARG er 9.05M, med en total tilgang på 20000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.67M.

Argentine Football (ARG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Argentine Football for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.003349+0.36%
30 dager$ -0.0596-6.01%
60 dager$ +0.156+20.06%
90 dager$ +0.2044+28.03%
Argentine Football Prisendring i dag

I dag registrerte ARG en endring på $ +0.003349 (+0.36%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Argentine Football 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0596 (-6.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Argentine Football 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ARG en endring på $ +0.156 (+20.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Argentine Football 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2044+28.03% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Argentine Football (ARG)?

Sjekk ut Argentine Football Prishistorikk-siden nå.

Hva er Argentine Football (ARG)

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Argentine Football er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Argentine Football investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ARG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Argentine Football på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Argentine Football kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Argentine Football Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Argentine Football (ARG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Argentine Football (ARG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Argentine Football.

Sjekk Argentine Footballprisprognosen nå!

Argentine Football (ARG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Argentine Football (ARG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Argentine Football (ARG)

Leter du etter hvordan du kjøperArgentine Football? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Argentine Football på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ARG til lokale valutaer

Argentine Football Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Argentine Football, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Argentine Football nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Argentine Football

Hvor mye er Argentine Football (ARG) verdt i dag?
Live ARG prisen i USD er 0.9336 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ARG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ARG til USD er $ 0.9336. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Argentine Football?
Markedsverdien for ARG er $ 8.45M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ARG?
Den sirkulerende forsyningen av ARG er 9.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARG ?
ARG oppnådde en ATH-pris på 9.145308590529966 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ARG?
ARG så en ATL-pris på 0.4221301026710237 USD.
Hva er handelsvolumet til ARG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARG er $ 17.48K USD.
Vil ARG gå høyere i år?
ARG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:31:28 (UTC+8)

09-19 14:44:00
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

