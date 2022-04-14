Argentine Football (ARG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Argentine Football (ARG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Argentine Football (ARG) Informasjon Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Argentine Football (ARG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Argentine Football (ARG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.62M Total forsyning: $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.85M All-time high: $ 9.269 All-Time Low: $ 0.4221301026710237 Nåværende pris: $ 0.8424

Argentine Football (ARG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Argentine Football (ARG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Argentine Football (ARG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ARG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

ARG prisforutsigelse Vil du vite hvor ARG kan være på vei? Vår ARG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

