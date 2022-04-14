ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ANyONe Protocol (ANYONE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ANyONe Protocol (ANYONE) Informasjon Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Offisiell nettside: https://anyone.io Teknisk dokument: https://docs.anyone.io Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 Kjøp ANYONE nå!

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ANyONe Protocol (ANYONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.44M $ 42.44M $ 42.44M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.53M $ 43.53M $ 43.53M All-time high: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 All-Time Low: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 Nåværende pris: $ 0.4353 $ 0.4353 $ 0.4353 Lær mer om ANyONe Protocol (ANYONE) pris

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ANyONe Protocol (ANYONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANYONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANYONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANYONEs tokenomics, kan du utforske ANYONE tokenets livepris!

ANyONe Protocol (ANYONE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ANYONE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ANYONE nå!

ANYONE prisforutsigelse Vil du vite hvor ANYONE kan være på vei? Vår ANYONE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANYONE tokenets prisforutsigelse nå!

