Dagens ANyONe Protocol livepris er 0.5116 USD. Spor prisoppdateringer for ANYONE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANYONE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ANyONe Protocol livepris er 0.5116 USD. Spor prisoppdateringer for ANYONE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANYONE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ANYONE

ANYONE Prisinformasjon

ANYONE teknisk dokument

ANYONE Offisiell nettside

ANYONE tokenomics

ANYONE Prisprognose

ANYONE-historikk

ANYONE Kjøpeguide

ANYONE-til-fiat-valutakonverter

ANYONE Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ANyONe Protocol Logo

ANyONe Protocol Pris(ANYONE)

1 ANYONE til USD livepris:

$0.5126
$0.5126$0.5126
-5.92%1D
USD
ANyONe Protocol (ANYONE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:57:14 (UTC+8)

ANyONe Protocol (ANYONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5001
$ 0.5001$ 0.5001
24 timer lav
$ 0.5538
$ 0.5538$ 0.5538
24 timer høy

$ 0.5001
$ 0.5001$ 0.5001

$ 0.5538
$ 0.5538$ 0.5538

$ 2.2902790570354257
$ 2.2902790570354257$ 2.2902790570354257

$ 0.22281469458291092
$ 0.22281469458291092$ 0.22281469458291092

+1.30%

-5.92%

-7.76%

-7.76%

ANyONe Protocol (ANYONE) sanntidsprisen er $ 0.5116. I løpet av de siste 24 timene har ANYONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5001 og et toppnivå på $ 0.5538, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANYONE er $ 2.2902790570354257, mens den rekordlave prisen er $ 0.22281469458291092.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANYONE endret seg med +1.30% i løpet av den siste timen, -5.92% over 24 timer og -7.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ANyONe Protocol (ANYONE) Markedsinformasjon

No.580

$ 49.88M
$ 49.88M$ 49.88M

$ 207.02K
$ 207.02K$ 207.02K

$ 51.16M
$ 51.16M$ 51.16M

97.50M
97.50M 97.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

97.49%

ETH

Nåværende markedsverdi på ANyONe Protocol er $ 49.88M, med et 24-timers handelsvolum på $ 207.02K. Den sirkulerende forsyningen på ANYONE er 97.50M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.16M.

ANyONe Protocol (ANYONE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ANyONe Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.032255-5.92%
30 dager$ -0.1462-22.23%
60 dager$ -0.2616-33.84%
90 dager$ +0.1931+60.62%
ANyONe Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte ANYONE en endring på $ -0.032255 (-5.92%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ANyONe Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1462 (-22.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ANyONe Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ANYONE en endring på $ -0.2616 (-33.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ANyONe Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1931+60.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ANyONe Protocol (ANYONE)?

Sjekk ut ANyONe Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er ANyONe Protocol (ANYONE)

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

ANyONe Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ANyONe Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ANYONE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ANyONe Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ANyONe Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ANyONe Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ANyONe Protocol (ANYONE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ANyONe Protocol (ANYONE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ANyONe Protocol.

Sjekk ANyONe Protocolprisprognosen nå!

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ANyONe Protocol (ANYONE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANYONE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ANyONe Protocol (ANYONE)

Leter du etter hvordan du kjøperANyONe Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ANyONe Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ANYONE til lokale valutaer

1 ANyONe Protocol(ANYONE) til VND
13,462.754
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til AUD
A$0.772516
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til GBP
0.378584
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til EUR
0.43486
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til USD
$0.5116
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til MYR
RM2.14872
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til TRY
21.164892
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til JPY
¥75.2052
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til ARS
ARS$754.569072
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til RUB
42.560004
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til INR
45.066844
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til IDR
Rp8,526.663256
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til KRW
715.52376
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til PHP
29.197012
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til EGP
￡E.24.638656
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BRL
R$2.721712
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til CAD
C$0.700892
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BDT
62.282184
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til NGN
764.719216
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til COP
$1,998.4375
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til ZAR
R.8.871144
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til UAH
21.139312
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til TZS
T.Sh.1,266.332784
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til VES
Bs83.3908
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til CLP
$488.578
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til PKR
Rs145.212544
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til KZT
276.985356
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til THB
฿16.299576
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til TWD
NT$15.465668
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til AED
د.إ1.877572
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til CHF
Fr0.404164
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til HKD
HK$3.975132
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til AMD
֏195.78932
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til MAD
.د.م4.614632
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til MXN
$9.398092
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til SAR
ريال1.9185
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til ETB
Br73.450412
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til KES
KSh66.088488
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til JOD
د.أ0.3627244
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til PLN
1.857108
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til RON
лв2.210112
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til SEK
kr4.814156
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BGN
лв0.849256
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til HUF
Ft170.301408
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til CZK
10.585004
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til KWD
د.ك0.156038
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til ILS
1.703628
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BOB
Bs3.535156
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til AZN
0.86972
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til TJS
SM4.788576
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til GEL
1.38132
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til AOA
Kz466.359212
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BHD
.د.ب0.1928732
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BMD
$0.5116
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til DKK
kr3.24866
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til HNL
L13.409036
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til MUR
23.195944
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til NAD
$8.87626
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til NOK
kr5.09042
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til NZD
$0.86972
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til PAB
B/.0.5116
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til PGK
K2.138488
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til QAR
ر.ق1.857108
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til RSD
дин.51.037216
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til UZS
soʻm6,316.044772
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til ALL
L42.186536
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til ANG
ƒ0.915764
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til AWG
ƒ0.92088
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BBD
$1.0232
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BAM
KM0.849256
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BIF
Fr1,527.126
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BND
$0.654848
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BSD
$0.5116
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til JMD
$82.065756
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til KHR
2,054.616296
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til KMF
Fr213.8488
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til LAK
11,121.738908
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til LKR
Rs154.748768
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til MDL
L8.4414
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til MGA
Ar2,263.712332
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til MOP
P4.097916
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til MVR
7.82748
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til MWK
MK888.193876
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til MZN
MT32.69124
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til NPR
Rs72.094672
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til PYG
3,653.8472
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til RWF
Fr741.3084
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til SBD
$4.19512
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til SCR
7.786552
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til SRD
$19.486844
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til SVC
$4.4765
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til SZL
L8.87626
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til TMT
m1.7906
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til TND
د.ت1.488756
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til TTD
$3.463532
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til UGX
Sh1,794.6928
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til XAF
Fr285.4728
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til XCD
$1.38132
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til XOF
Fr285.4728
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til XPF
Fr51.6716
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BWP
P6.814512
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til BZD
$1.028316
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til CVE
$47.977848
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til DJF
Fr91.0648
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til DOP
$31.729432
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til DZD
د.ج66.282896
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til FJD
$1.1511
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til GNF
Fr4,448.362
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til GTQ
Q3.918856
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til GYD
$107.072764
1 ANyONe Protocol(ANYONE) til ISK
kr61.9036

ANyONe Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ANyONe Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ANyONe Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ANyONe Protocol

Hvor mye er ANyONe Protocol (ANYONE) verdt i dag?
Live ANYONE prisen i USD er 0.5116 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANYONE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANYONE til USD er $ 0.5116. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ANyONe Protocol?
Markedsverdien for ANYONE er $ 49.88M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANYONE?
Den sirkulerende forsyningen av ANYONE er 97.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANYONE ?
ANYONE oppnådde en ATH-pris på 2.2902790570354257 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANYONE?
ANYONE så en ATL-pris på 0.22281469458291092 USD.
Hva er handelsvolumet til ANYONE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANYONE er $ 207.02K USD.
Vil ANYONE gå høyere i år?
ANYONE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANYONE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:57:14 (UTC+8)

ANyONe Protocol (ANYONE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ANYONE-til-USD-kalkulator

Beløp

ANYONE
ANYONE
USD
USD

1 ANYONE = 0.5116 USD

Handle ANYONE

ANYONEUSDT
$0.5126
$0.5126$0.5126
-5.92%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker