Hva er ANTTIME (ANT)

ANTTIME is a Web 3.0 project that blends Game-Fi and Social-Fi to build a decentralized ecosystem based on the fair and universal value of time. By rewarding users solely for their time and engagement, ANTTIME promotes accessibility, inclusivity, and sustainable growth for all participants.

ANTTIME (ANT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ANTTIME (ANT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ANTTIME Hvor mye er ANTTIME (ANT) verdt i dag? Live ANT prisen i USD er 0.0000028 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ANT-til-USD-pris? $ 0.0000028 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ANT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ANTTIME? Markedsverdien for ANT er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ANT? Den sirkulerende forsyningen av ANT er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANT ? ANT oppnådde en ATH-pris på 1.9004102997265195 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ANT? ANT så en ATL-pris på 0.000008276908536787 USD . Hva er handelsvolumet til ANT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANT er $ 764.57 USD . Vil ANT gå høyere i år? ANT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANT prisprognosen for en mer grundig analyse.

