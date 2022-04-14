ANTTIME (ANT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ANTTIME (ANT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ANTTIME (ANT) Informasjon ANTTIME is a Web 3.0 project that blends Game-Fi and Social-Fi to build a decentralized ecosystem based on the fair and universal value of time. By rewarding users solely for their time and engagement, ANTTIME promotes accessibility, inclusivity, and sustainable growth for all participants. Offisiell nettside: https://anttime.net/ Teknisk dokument: https://whitepaper.anttime.net/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xFf4A90B8A0C60047a838D64DbC762bdb4cB78394 Kjøp ANT nå!

ANTTIME (ANT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ANTTIME (ANT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.99K $ 53.99K $ 53.99K All-time high: $ 1.95299 $ 1.95299 $ 1.95299 All-Time Low: $ 0.000008276908536787 $ 0.000008276908536787 $ 0.000008276908536787 Nåværende pris: $ 0.000005399 $ 0.000005399 $ 0.000005399 Lær mer om ANTTIME (ANT) pris

ANTTIME (ANT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ANTTIME (ANT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANTs tokenomics, kan du utforske ANT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ANT Interessert i å legge til ANTTIME (ANT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ANT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ANT på MEXC nå!

ANTTIME (ANT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ANT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ANT nå!

ANT prisforutsigelse Vil du vite hvor ANT kan være på vei? Vår ANT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANT tokenets prisforutsigelse nå!

