Ani Grok Companion pris i dag

Sanntids Ani Grok Companion (ANI) pris i dag er $ 0.0008982, med en 7.62% endring de siste 24 timene. Nåværende ANI til USD konverteringssats er $ 0.0008982 per ANI.

Ani Grok Companion rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ANI. I løpet av de siste 24 timene ANI har den blitt handlet mellom $ 0.0008027(laveste) og $ 0.0009196 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ANI beveget seg +0.79% i løpet av den siste timen og -18.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.94K.

Ani Grok Companion (ANI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 58.94K$ 58.94K $ 58.94K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Ani Grok Companion er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.94K. Den sirkulerende forsyningen på ANI er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.