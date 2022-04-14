analoS (ANALOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i analoS (ANALOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

analoS (ANALOS) Informasjon Grab your ANALOS and moonwalk to the moon - It’s the only way to go forward. Offisiell nettside: https://www.analos.meme/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/7iT1GRYYhEop2nV1dyCwK2MGyLmPHq47WhPGSwiqcUg5 Kjøp ANALOS nå!

analoS (ANALOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for analoS (ANALOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 393.99K $ 393.99K $ 393.99K Total forsyning: $ 99.98B $ 99.98B $ 99.98B Sirkulerende forsyning: $ 82.08B $ 82.08B $ 82.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 479.91K $ 479.91K $ 479.91K All-time high: $ 0.0023 $ 0.0023 $ 0.0023 All-Time Low: $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 Nåværende pris: $ 0.0000048 $ 0.0000048 $ 0.0000048 Lær mer om analoS (ANALOS) pris

analoS (ANALOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak analoS (ANALOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANALOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANALOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANALOSs tokenomics, kan du utforske ANALOS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ANALOS Interessert i å legge til analoS (ANALOS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ANALOS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ANALOS på MEXC nå!

analoS (ANALOS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ANALOS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ANALOS nå!

ANALOS prisforutsigelse Vil du vite hvor ANALOS kan være på vei? Vår ANALOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANALOS tokenets prisforutsigelse nå!

