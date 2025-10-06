Amocucinare pris i dag

Sanntids Amocucinare (AMORE) pris i dag er $ 0.001392, med en 1.62% endring de siste 24 timene. Nåværende AMORE til USD konverteringssats er $ 0.001392 per AMORE.

Amocucinare rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- AMORE. I løpet av de siste 24 timene AMORE har den blitt handlet mellom $ 0.001362(laveste) og $ 0.00153 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har AMORE beveget seg -0.51% i løpet av den siste timen og -19.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 14.76K.

Amocucinare (AMORE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede TONCOIN

Nåværende markedsverdi på Amocucinare er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 14.76K. Den sirkulerende forsyningen på AMORE er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.39M.