Alvara Protocol (ALVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Alvara Protocol (ALVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Alvara Protocol (ALVA) Informasjon Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard). Offisiell nettside: https://alvara.xyz/ Teknisk dokument: https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2 Kjøp ALVA nå!

Alvara Protocol (ALVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alvara Protocol (ALVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Total forsyning: $ 198.85M $ 198.85M $ 198.85M Sirkulerende forsyning: $ 77.21M $ 77.21M $ 77.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.40M $ 21.40M $ 21.40M All-time high: $ 2.85 $ 2.85 $ 2.85 All-Time Low: $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 Nåværende pris: $ 0.10701 $ 0.10701 $ 0.10701 Lær mer om Alvara Protocol (ALVA) pris

Alvara Protocol (ALVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alvara Protocol (ALVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALVAs tokenomics, kan du utforske ALVA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ALVA Interessert i å legge til Alvara Protocol (ALVA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ALVA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ALVA på MEXC nå!

Alvara Protocol (ALVA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALVA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ALVA nå!

ALVA prisforutsigelse Vil du vite hvor ALVA kan være på vei? Vår ALVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALVA tokenets prisforutsigelse nå!

