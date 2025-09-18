Dagens Alvara Protocol livepris er 0.11773 USD. Spor prisoppdateringer for ALVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Alvara Protocol livepris er 0.11773 USD. Spor prisoppdateringer for ALVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Alvara Protocol Logo

Alvara Protocol Pris(ALVA)

1 ALVA til USD livepris:

$0.11781
-0.15%1D
USD
Alvara Protocol (ALVA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:15:23 (UTC+8)

Alvara Protocol (ALVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.11532
24 timer lav
$ 0.1241
24 timer høy

$ 0.11532
$ 0.1241
$ 4.777902393038671
$ 0.04738546373708529
-0.13%

-0.15%

-17.15%

-17.15%

Alvara Protocol (ALVA) sanntidsprisen er $ 0.11773. I løpet av de siste 24 timene har ALVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.11532 og et toppnivå på $ 0.1241, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALVA er $ 4.777902393038671, mens den rekordlave prisen er $ 0.04738546373708529.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALVA endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og -17.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alvara Protocol (ALVA) Markedsinformasjon

No.1210

$ 9.09M
$ 167.42K
$ 23.55M
77.20M
200,000,000
198,851,016.81360623
38.60%

ETH

Nåværende markedsverdi på Alvara Protocol er $ 9.09M, med et 24-timers handelsvolum på $ 167.42K. Den sirkulerende forsyningen på ALVA er 77.20M, med en total tilgang på 198851016.81360623. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.55M.

Alvara Protocol (ALVA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Alvara Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000177-0.15%
30 dager$ -0.08556-42.09%
60 dager$ -0.04335-26.92%
90 dager$ -0.02032-14.72%
Alvara Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte ALVA en endring på $ -0.000177 (-0.15%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Alvara Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.08556 (-42.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Alvara Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ALVA en endring på $ -0.04335 (-26.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Alvara Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02032-14.72% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Alvara Protocol (ALVA)?

Sjekk ut Alvara Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Alvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Alvara Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Alvara Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ALVA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Alvara Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Alvara Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Alvara Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Alvara Protocol (ALVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Alvara Protocol (ALVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Alvara Protocol.

Sjekk Alvara Protocolprisprognosen nå!

Alvara Protocol (ALVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Alvara Protocol (ALVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Alvara Protocol (ALVA)

Leter du etter hvordan du kjøperAlvara Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Alvara Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ALVA til lokale valutaer

1 Alvara Protocol(ALVA) til VND
3,098.06495
1 Alvara Protocol(ALVA) til AUD
A$0.1777723
1 Alvara Protocol(ALVA) til GBP
0.0871202
1 Alvara Protocol(ALVA) til EUR
0.1000705
1 Alvara Protocol(ALVA) til USD
$0.11773
1 Alvara Protocol(ALVA) til MYR
RM0.494466
1 Alvara Protocol(ALVA) til TRY
4.8704901
1 Alvara Protocol(ALVA) til JPY
¥17.30631
1 Alvara Protocol(ALVA) til ARS
ARS$173.6423316
1 Alvara Protocol(ALVA) til RUB
9.8292777
1 Alvara Protocol(ALVA) til INR
10.3708357
1 Alvara Protocol(ALVA) til IDR
Rp1,962.1658818
1 Alvara Protocol(ALVA) til KRW
164.4264272
1 Alvara Protocol(ALVA) til PHP
6.7164965
1 Alvara Protocol(ALVA) til EGP
￡E.5.6698768
1 Alvara Protocol(ALVA) til BRL
R$0.6263236
1 Alvara Protocol(ALVA) til CAD
C$0.1612901
1 Alvara Protocol(ALVA) til BDT
14.3324502
1 Alvara Protocol(ALVA) til NGN
175.9780948
1 Alvara Protocol(ALVA) til COP
$458.0933165
1 Alvara Protocol(ALVA) til ZAR
R.2.0402609
1 Alvara Protocol(ALVA) til UAH
4.8646036
1 Alvara Protocol(ALVA) til TZS
T.Sh.291.4100052
1 Alvara Protocol(ALVA) til VES
Bs19.18999
1 Alvara Protocol(ALVA) til CLP
$112.43215
1 Alvara Protocol(ALVA) til PKR
Rs33.4164832
1 Alvara Protocol(ALVA) til KZT
63.7401993
1 Alvara Protocol(ALVA) til THB
฿3.7473459
1 Alvara Protocol(ALVA) til TWD
NT$3.5578006
1 Alvara Protocol(ALVA) til AED
د.إ0.4320691
1 Alvara Protocol(ALVA) til CHF
Fr0.0930067
1 Alvara Protocol(ALVA) til HKD
HK$0.9147621
1 Alvara Protocol(ALVA) til AMD
֏45.055271
1 Alvara Protocol(ALVA) til MAD
.د.م1.0619246
1 Alvara Protocol(ALVA) til MXN
$2.166232
1 Alvara Protocol(ALVA) til SAR
ريال0.4414875
1 Alvara Protocol(ALVA) til ETB
Br16.9024961
1 Alvara Protocol(ALVA) til KES
KSh15.2083614
1 Alvara Protocol(ALVA) til JOD
د.أ0.08347057
1 Alvara Protocol(ALVA) til PLN
0.4261826
1 Alvara Protocol(ALVA) til RON
лв0.5074163
1 Alvara Protocol(ALVA) til SEK
kr1.106662
1 Alvara Protocol(ALVA) til BGN
лв0.1954318
1 Alvara Protocol(ALVA) til HUF
Ft39.1252109
1 Alvara Protocol(ALVA) til CZK
2.4311245
1 Alvara Protocol(ALVA) til KWD
د.ك0.03590765
1 Alvara Protocol(ALVA) til ILS
0.3920409
1 Alvara Protocol(ALVA) til BOB
Bs0.8135143
1 Alvara Protocol(ALVA) til AZN
0.200141
1 Alvara Protocol(ALVA) til TJS
SM1.1019528
1 Alvara Protocol(ALVA) til GEL
0.317871
1 Alvara Protocol(ALVA) til AOA
Kz107.3191361
1 Alvara Protocol(ALVA) til BHD
.د.ب0.04438421
1 Alvara Protocol(ALVA) til BMD
$0.11773
1 Alvara Protocol(ALVA) til DKK
kr0.7475855
1 Alvara Protocol(ALVA) til HNL
L3.0857033
1 Alvara Protocol(ALVA) til MUR
5.3378782
1 Alvara Protocol(ALVA) til NAD
$2.0426155
1 Alvara Protocol(ALVA) til NOK
kr1.1702362
1 Alvara Protocol(ALVA) til NZD
$0.200141
1 Alvara Protocol(ALVA) til PAB
B/.0.11773
1 Alvara Protocol(ALVA) til PGK
K0.4921114
1 Alvara Protocol(ALVA) til QAR
ر.ق0.4273599
1 Alvara Protocol(ALVA) til RSD
дин.11.737681
1 Alvara Protocol(ALVA) til UZS
soʻm1,453.4557291
1 Alvara Protocol(ALVA) til ALL
L9.7080158
1 Alvara Protocol(ALVA) til ANG
ƒ0.2107367
1 Alvara Protocol(ALVA) til AWG
ƒ0.211914
1 Alvara Protocol(ALVA) til BBD
$0.23546
1 Alvara Protocol(ALVA) til BAM
KM0.1954318
1 Alvara Protocol(ALVA) til BIF
Fr351.42405
1 Alvara Protocol(ALVA) til BND
$0.1506944
1 Alvara Protocol(ALVA) til BSD
$0.11773
1 Alvara Protocol(ALVA) til JMD
$18.8850693
1 Alvara Protocol(ALVA) til KHR
472.8107438
1 Alvara Protocol(ALVA) til KMF
Fr49.21114
1 Alvara Protocol(ALVA) til LAK
2,559.3477749
1 Alvara Protocol(ALVA) til LKR
Rs35.6109704
1 Alvara Protocol(ALVA) til MDL
L1.942545
1 Alvara Protocol(ALVA) til MGA
Ar520.9281721
1 Alvara Protocol(ALVA) til MOP
P0.9430173
1 Alvara Protocol(ALVA) til MVR
1.801269
1 Alvara Protocol(ALVA) til MWK
MK204.3922303
1 Alvara Protocol(ALVA) til MZN
MT7.522947
1 Alvara Protocol(ALVA) til NPR
Rs16.5905116
1 Alvara Protocol(ALVA) til PYG
840.82766
1 Alvara Protocol(ALVA) til RWF
Fr170.59077
1 Alvara Protocol(ALVA) til SBD
$0.965386
1 Alvara Protocol(ALVA) til SCR
1.6882482
1 Alvara Protocol(ALVA) til SRD
$4.4843357
1 Alvara Protocol(ALVA) til SVC
$1.0301375
1 Alvara Protocol(ALVA) til SZL
L2.0426155
1 Alvara Protocol(ALVA) til TMT
m0.412055
1 Alvara Protocol(ALVA) til TND
د.ت0.3425943
1 Alvara Protocol(ALVA) til TTD
$0.7970321
1 Alvara Protocol(ALVA) til UGX
Sh412.99684
1 Alvara Protocol(ALVA) til XAF
Fr65.69334
1 Alvara Protocol(ALVA) til XCD
$0.317871
1 Alvara Protocol(ALVA) til XOF
Fr65.69334
1 Alvara Protocol(ALVA) til XPF
Fr11.89073
1 Alvara Protocol(ALVA) til BWP
P1.5681636
1 Alvara Protocol(ALVA) til BZD
$0.2366373
1 Alvara Protocol(ALVA) til CVE
$11.0407194
1 Alvara Protocol(ALVA) til DJF
Fr20.95594
1 Alvara Protocol(ALVA) til DOP
$7.3016146
1 Alvara Protocol(ALVA) til DZD
د.ج15.2530988
1 Alvara Protocol(ALVA) til FJD
$0.2648925
1 Alvara Protocol(ALVA) til GNF
Fr1,023.66235
1 Alvara Protocol(ALVA) til GTQ
Q0.9018118
1 Alvara Protocol(ALVA) til GYD
$24.6397117
1 Alvara Protocol(ALVA) til ISK
kr14.24533

Alvara Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Alvara Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Alvara Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Alvara Protocol

Hvor mye er Alvara Protocol (ALVA) verdt i dag?
Live ALVA prisen i USD er 0.11773 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALVA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALVA til USD er $ 0.11773. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Alvara Protocol?
Markedsverdien for ALVA er $ 9.09M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALVA?
Den sirkulerende forsyningen av ALVA er 77.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALVA ?
ALVA oppnådde en ATH-pris på 4.777902393038671 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALVA?
ALVA så en ATL-pris på 0.04738546373708529 USD.
Hva er handelsvolumet til ALVA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALVA er $ 167.42K USD.
Vil ALVA gå høyere i år?
ALVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALVA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Alvara Protocol (ALVA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

