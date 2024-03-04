ALVA

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

NavnALVA

RangeringNo.1249

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.28%

Opplagsforsyning77,839,027.57406804

Maksimal forsyning200,000,000

Total forsyning198,848,877.96881533

Opplagsforsyning0.3891%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high4.777902393038671,2024-03-04

Laveste pris0.04738546373708529,2024-09-05

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonAlvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...