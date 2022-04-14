Altura (ALU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Altura (ALU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Altura (ALU) Informasjon Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base. Offisiell nettside: https://www.altura.com/ Teknisk dokument: http://altura.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0 Kjøp ALU nå!

Altura (ALU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Altura (ALU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.11M $ 19.11M $ 19.11M Total forsyning: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Sirkulerende forsyning: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.11M $ 19.11M $ 19.11M All-time high: $ 0.17573 $ 0.17573 $ 0.17573 All-Time Low: $ 0.00233284 $ 0.00233284 $ 0.00233284 Nåværende pris: $ 0.0193 $ 0.0193 $ 0.0193 Lær mer om Altura (ALU) pris

Altura (ALU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Altura (ALU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALUs tokenomics, kan du utforske ALU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ALU Interessert i å legge til Altura (ALU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ALU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ALU på MEXC nå!

Altura (ALU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ALU nå!

ALU prisforutsigelse Vil du vite hvor ALU kan være på vei? Vår ALU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALU tokenets prisforutsigelse nå!

