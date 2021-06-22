ALU

Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base.

NavnALU

RangeringNo.944

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.23%

Opplagsforsyning990,000,000

Maksimal forsyning990,000,000

Total forsyning990,000,000

Opplagsforsyning1%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.4623904871616907,2021-11-03

Laveste pris0.00233284,2021-06-22

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonAltura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
ALU/USDT
Altura
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (ALU)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
ALU/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (ALU)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...