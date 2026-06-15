AltLayer pris i dag

Sanntids AltLayer (ALT) pris i dag er $ 0.00657889, med en 0.61% endring de siste 24 timene. Nåværende ALT til USD konverteringssats er $ 0.00657889 per ALT.

AltLayer rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 42,140,748, med en sirkulerende forsyning på 6.40B ALT. I løpet av de siste 24 timene ALT har den blitt handlet mellom $ 0.00631175(laveste) og $ 0.00665627 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.676743, mens tidenes laveste notering var $ 0.00540577.

Kortsiktig har ALT beveget seg -0.19% i løpet av den siste timen og +18.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 12.09M.

AltLayer (ALT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.14M$ 42.14M $ 42.14M Volum (24 timer) $ 12.09M$ 12.09M $ 12.09M Fullt utvannet markedsverdi $ 65.80M$ 65.80M $ 65.80M Opplagsforsyning 6.40B 6.40B 6.40B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AltLayer er $ 42.14M, med et 24-timers handelsvolum på $ 12.09M. Den sirkulerende forsyningen på ALT er 6.40B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.80M.