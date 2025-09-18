Dagens AptosLaunch Token livepris er 0.002062 USD. Spor prisoppdateringer for ALT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AptosLaunch Token livepris er 0.002062 USD. Spor prisoppdateringer for ALT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AptosLaunch Token (ALT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:56:09 (UTC+8)

AptosLaunch Token (ALT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002
$ 0.002$ 0.002
24 timer lav
$ 0.002586
$ 0.002586$ 0.002586
24 timer høy

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

$ 0.002586
$ 0.002586$ 0.002586

$ 0.23468925036223579
$ 0.23468925036223579$ 0.23468925036223579

$ 0.001561695130827117
$ 0.001561695130827117$ 0.001561695130827117

+2.43%

-18.69%

-21.90%

-21.90%

AptosLaunch Token (ALT) sanntidsprisen er $ 0.002062. I løpet av de siste 24 timene har ALT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002 og et toppnivå på $ 0.002586, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALT er $ 0.23468925036223579, mens den rekordlave prisen er $ 0.001561695130827117.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALT endret seg med +2.43% i løpet av den siste timen, -18.69% over 24 timer og -21.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AptosLaunch Token (ALT) Markedsinformasjon

No.4196

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.97K
$ 99.97K$ 99.97K

$ 206.20K
$ 206.20K$ 206.20K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

APTOS

Nåværende markedsverdi på AptosLaunch Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 99.97K. Den sirkulerende forsyningen på ALT er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 206.20K.

AptosLaunch Token (ALT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AptosLaunch Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00047397-18.69%
30 dager$ -0.00059-22.25%
60 dager$ -0.001245-37.65%
90 dager$ -0.00142-40.79%
AptosLaunch Token Prisendring i dag

I dag registrerte ALT en endring på $ -0.00047397 (-18.69%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AptosLaunch Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00059 (-22.25%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AptosLaunch Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ALT en endring på $ -0.001245 (-37.65%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AptosLaunch Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00142-40.79% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AptosLaunch Token (ALT)?

Sjekk ut AptosLaunch Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er AptosLaunch Token (ALT)

AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.

AptosLaunch Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AptosLaunch Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ALT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AptosLaunch Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AptosLaunch Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AptosLaunch Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AptosLaunch Token (ALT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AptosLaunch Token (ALT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AptosLaunch Token.

Sjekk AptosLaunch Tokenprisprognosen nå!

AptosLaunch Token (ALT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AptosLaunch Token (ALT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AptosLaunch Token (ALT)

Leter du etter hvordan du kjøperAptosLaunch Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AptosLaunch Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ALT til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om AptosLaunch Token

Hvor mye er AptosLaunch Token (ALT) verdt i dag?
Live ALT prisen i USD er 0.002062 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALT til USD er $ 0.002062. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AptosLaunch Token?
Markedsverdien for ALT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALT?
Den sirkulerende forsyningen av ALT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALT ?
ALT oppnådde en ATH-pris på 0.23468925036223579 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALT?
ALT så en ATL-pris på 0.001561695130827117 USD.
Hva er handelsvolumet til ALT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALT er $ 99.97K USD.
Vil ALT gå høyere i år?
ALT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:56:09 (UTC+8)

AptosLaunch Token (ALT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

