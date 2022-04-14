AptosLaunch Token (ALT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AptosLaunch Token (ALT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AptosLaunch Token (ALT) Informasjon AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos. Offisiell nettside: https://aptoslaunch.io/ Teknisk dokument: https://doc.aptoslaunch.io/ Blokkutforsker: https://tracemove.io/coin/0xd0b4efb4be7c3508d9a26a9b5405cf9f860d0b9e5fe2f498b90e68b8d2cedd3e::aptos_launch_token::AptosLaunchToken/Aptos%20Launch%20Token/ALT Kjøp ALT nå!

AptosLaunch Token (ALT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AptosLaunch Token (ALT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 213.20K $ 213.20K $ 213.20K All-time high: $ 0.2385 $ 0.2385 $ 0.2385 All-Time Low: $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 Nåværende pris: $ 0.002132 $ 0.002132 $ 0.002132 Lær mer om AptosLaunch Token (ALT) pris

AptosLaunch Token (ALT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AptosLaunch Token (ALT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALTs tokenomics, kan du utforske ALT tokenets livepris!

