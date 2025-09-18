Dagens AlpineF1TeamFanToken livepris er 2.0015 USD. Spor prisoppdateringer for ALPINE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALPINE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AlpineF1TeamFanToken livepris er 2.0015 USD. Spor prisoppdateringer for ALPINE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALPINE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ALPINE

ALPINE Prisinformasjon

ALPINE teknisk dokument

ALPINE Offisiell nettside

ALPINE tokenomics

ALPINE Prisprognose

ALPINE-historikk

ALPINE Kjøpeguide

ALPINE-til-fiat-valutakonverter

ALPINE Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AlpineF1TeamFanToken Logo

AlpineF1TeamFanToken Pris(ALPINE)

1 ALPINE til USD livepris:

$2.0004
$2.0004$2.0004
+2.88%1D
USD
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:56:01 (UTC+8)

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.941
$ 1.941$ 1.941
24 timer lav
$ 2.0018
$ 2.0018$ 2.0018
24 timer høy

$ 1.941
$ 1.941$ 1.941

$ 2.0018
$ 2.0018$ 2.0018

$ 11.475176858405153
$ 11.475176858405153$ 11.475176858405153

$ 0.5916579141562345
$ 0.5916579141562345$ 0.5916579141562345

+1.66%

+2.88%

+3.66%

+3.66%

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) sanntidsprisen er $ 2.0015. I løpet av de siste 24 timene har ALPINE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.941 og et toppnivå på $ 2.0018, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALPINE er $ 11.475176858405153, mens den rekordlave prisen er $ 0.5916579141562345.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALPINE endret seg med +1.66% i løpet av den siste timen, +2.88% over 24 timer og +3.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Markedsinformasjon

No.710

$ 37.47M
$ 37.47M$ 37.47M

$ 786.06K
$ 786.06K$ 786.06K

$ 80.06M
$ 80.06M$ 80.06M

18.72M
18.72M 18.72M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

46.79%

BSC

Nåværende markedsverdi på AlpineF1TeamFanToken er $ 37.47M, med et 24-timers handelsvolum på $ 786.06K. Den sirkulerende forsyningen på ALPINE er 18.72M, med en total tilgang på 40000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.06M.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AlpineF1TeamFanToken for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.055999+2.88%
30 dager$ -0.1635-7.56%
60 dager$ +1.0427+108.75%
90 dager$ +1.329+197.62%
AlpineF1TeamFanToken Prisendring i dag

I dag registrerte ALPINE en endring på $ +0.055999 (+2.88%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AlpineF1TeamFanToken 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1635 (-7.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AlpineF1TeamFanToken 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ALPINE en endring på $ +1.0427 (+108.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AlpineF1TeamFanToken 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.329+197.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)?

Sjekk ut AlpineF1TeamFanToken Prishistorikk-siden nå.

Hva er AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

AlpineF1TeamFanToken er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AlpineF1TeamFanToken investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ALPINE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AlpineF1TeamFanToken på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AlpineF1TeamFanToken kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AlpineF1TeamFanToken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AlpineF1TeamFanToken.

Sjekk AlpineF1TeamFanTokenprisprognosen nå!

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALPINE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Leter du etter hvordan du kjøperAlpineF1TeamFanToken? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AlpineF1TeamFanToken på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ALPINE til lokale valutaer

1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til VND
52,669.4725
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til AUD
A$3.022265
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til GBP
1.48111
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til EUR
1.701275
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til USD
$2.0015
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til MYR
RM8.4063
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til TRY
82.802055
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til JPY
¥294.2205
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til ARS
ARS$2,952.05238
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til RUB
166.504785
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til INR
176.312135
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til IDR
Rp33,358.31999
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til KRW
2,799.2979
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til PHP
114.225605
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til EGP
￡E.96.39224
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BRL
R$10.64798
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til CAD
C$2.742055
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BDT
243.66261
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til NGN
2,991.76214
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til COP
$7,818.359375
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til ZAR
R.34.70601
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til UAH
82.70198
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til TZS
T.Sh.4,954.19286
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til VES
Bs326.2445
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til CLP
$1,911.4325
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til PKR
Rs568.10576
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til KZT
1,083.632115
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til THB
฿63.76779
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til TWD
NT$60.505345
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til AED
د.إ7.345505
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til CHF
Fr1.581185
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til HKD
HK$15.551655
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til AMD
֏765.97405
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til MAD
.د.م18.05353
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til MXN
$36.767555
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til SAR
ريال7.505625
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til ETB
Br287.355355
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til KES
KSh258.55377
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til JOD
د.أ1.4190635
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til PLN
7.265445
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til RON
лв8.64648
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til SEK
kr18.834115
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BGN
лв3.32249
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til HUF
Ft666.25932
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til CZK
41.411035
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til KWD
د.ك0.6104575
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til ILS
6.664995
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BOB
Bs13.830365
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til AZN
3.40255
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til TJS
SM18.73404
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til GEL
5.40405
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til AOA
Kz1,824.507355
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BHD
.د.ب0.7545655
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BMD
$2.0015
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til DKK
kr12.709525
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til HNL
L52.459315
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til MUR
90.74801
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til NAD
$34.726025
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til NOK
kr19.914925
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til NZD
$3.40255
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til PAB
B/.2.0015
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til PGK
K8.36627
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til QAR
ر.ق7.265445
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til RSD
дин.199.66964
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til UZS
soʻm24,709.858505
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til ALL
L165.04369
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til ANG
ƒ3.582685
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til AWG
ƒ3.6027
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BBD
$4.003
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BAM
KM3.32249
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BIF
Fr5,974.4775
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BND
$2.56192
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BSD
$2.0015
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til JMD
$321.060615
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til KHR
8,038.14409
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til KMF
Fr836.627
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til LAK
43,510.868695
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til LKR
Rs605.41372
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til MDL
L33.02475
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til MGA
Ar8,856.177155
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til MOP
P16.032015
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til MVR
30.62295
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til MWK
MK3,474.824165
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til MZN
MT127.89585
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til NPR
Rs282.05138
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til PYG
14,294.713
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til RWF
Fr2,900.1735
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til SBD
$16.4123
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til SCR
30.46283
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til SRD
$76.237135
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til SVC
$17.513125
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til SZL
L34.726025
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til TMT
m7.00525
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til TND
د.ت5.824365
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til TTD
$13.550155
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til UGX
Sh7,021.262
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til XAF
Fr1,116.837
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til XCD
$5.40405
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til XOF
Fr1,116.837
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til XPF
Fr202.1515
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BWP
P26.65998
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til BZD
$4.023015
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til CVE
$187.70067
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til DJF
Fr356.267
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til DOP
$124.13303
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til DZD
د.ج259.31434
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til FJD
$4.503375
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til GNF
Fr17,403.0425
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til GTQ
Q15.33149
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til GYD
$418.893935
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) til ISK
kr242.1815

AlpineF1TeamFanToken Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AlpineF1TeamFanToken, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AlpineF1TeamFanToken nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AlpineF1TeamFanToken

Hvor mye er AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) verdt i dag?
Live ALPINE prisen i USD er 2.0015 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALPINE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALPINE til USD er $ 2.0015. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AlpineF1TeamFanToken?
Markedsverdien for ALPINE er $ 37.47M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALPINE?
Den sirkulerende forsyningen av ALPINE er 18.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALPINE ?
ALPINE oppnådde en ATH-pris på 11.475176858405153 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALPINE?
ALPINE så en ATL-pris på 0.5916579141562345 USD.
Hva er handelsvolumet til ALPINE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALPINE er $ 786.06K USD.
Vil ALPINE gå høyere i år?
ALPINE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALPINE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:56:01 (UTC+8)

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ALPINE-til-USD-kalkulator

Beløp

ALPINE
ALPINE
USD
USD

1 ALPINE = 2.0015 USD

Handle ALPINE

ALPINEUSDT
$2.0004
$2.0004$2.0004
+2.85%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker