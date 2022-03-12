ALPINE

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

NavnALPINE

RangeringNo.339

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)882.01%

Opplagsforsyning18,719,459.22168

Maksimal forsyning40,000,000

Total forsyning40,000,000

Opplagsforsyning0.4679%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high11.475176858405153,2022-03-12

Laveste pris0.5916579141562345,2025-06-22

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

