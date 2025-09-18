Dagens Alephium livepris er 0.2098 USD. Spor prisoppdateringer for ALPH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALPH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Alephium livepris er 0.2098 USD. Spor prisoppdateringer for ALPH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALPH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Alephium Logo

Alephium Pris(ALPH)

1 ALPH til USD livepris:

-2.14%1D
USD
Alephium (ALPH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:55:53 (UTC+8)

Alephium (ALPH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.43%

-2.13%

-10.42%

-10.42%

Alephium (ALPH) sanntidsprisen er $ 0.2098. I løpet av de siste 24 timene har ALPH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2047 og et toppnivå på $ 0.2179, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALPH er $ 3.8567149496785995, mens den rekordlave prisen er $ 0.046547973367701154.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALPH endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -2.13% over 24 timer og -10.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alephium (ALPH) Markedsinformasjon

No.843

12.09%

ALPH

Nåværende markedsverdi på Alephium er $ 25.37M, med et 24-timers handelsvolum på $ 164.01K. Den sirkulerende forsyningen på ALPH er 120.94M, med en total tilgang på 214862701.5303925. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 209.80M.

Alephium (ALPH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Alephium for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00459-2.13%
30 dager$ -0.0618-22.76%
60 dager$ -0.1578-42.93%
90 dager$ -0.1154-35.49%
Alephium Prisendring i dag

I dag registrerte ALPH en endring på $ -0.00459 (-2.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Alephium 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0618 (-22.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Alephium 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ALPH en endring på $ -0.1578 (-42.93%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Alephium 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.1154-35.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Alephium (ALPH)?

Sjekk ut Alephium Prishistorikk-siden nå.

Hva er Alephium (ALPH)

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

Alephium er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Alephium investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ALPH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Alephium på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Alephium kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Alephium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Alephium (ALPH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Alephium (ALPH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Alephium.

Sjekk Alephiumprisprognosen nå!

Alephium (ALPH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Alephium (ALPH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALPH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Alephium (ALPH)

Leter du etter hvordan du kjøperAlephium? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Alephium på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ALPH til lokale valutaer

1 Alephium(ALPH) til VND
5,520.887
1 Alephium(ALPH) til AUD
A$0.316798
1 Alephium(ALPH) til GBP
0.155252
1 Alephium(ALPH) til EUR
0.17833
1 Alephium(ALPH) til USD
$0.2098
1 Alephium(ALPH) til MYR
RM0.88116
1 Alephium(ALPH) til TRY
8.679426
1 Alephium(ALPH) til JPY
¥30.8406
1 Alephium(ALPH) til ARS
ARS$309.438216
1 Alephium(ALPH) til RUB
17.453262
1 Alephium(ALPH) til INR
18.481282
1 Alephium(ALPH) til IDR
Rp3,496.665268
1 Alephium(ALPH) til KRW
293.42628
1 Alephium(ALPH) til PHP
11.973286
1 Alephium(ALPH) til EGP
￡E.10.103968
1 Alephium(ALPH) til BRL
R$1.116136
1 Alephium(ALPH) til CAD
C$0.287426
1 Alephium(ALPH) til BDT
25.541052
1 Alephium(ALPH) til NGN
313.600648
1 Alephium(ALPH) til COP
$819.53125
1 Alephium(ALPH) til ZAR
R.3.637932
1 Alephium(ALPH) til UAH
8.668936
1 Alephium(ALPH) til TZS
T.Sh.519.305352
1 Alephium(ALPH) til VES
Bs34.1974
1 Alephium(ALPH) til CLP
$200.359
1 Alephium(ALPH) til PKR
Rs59.549632
1 Alephium(ALPH) til KZT
113.587818
1 Alephium(ALPH) til THB
฿6.684228
1 Alephium(ALPH) til TWD
NT$6.342254
1 Alephium(ALPH) til AED
د.إ0.769966
1 Alephium(ALPH) til CHF
Fr0.165742
1 Alephium(ALPH) til HKD
HK$1.630146
1 Alephium(ALPH) til AMD
֏80.29046
1 Alephium(ALPH) til MAD
.د.م1.892396
1 Alephium(ALPH) til MXN
$3.854026
1 Alephium(ALPH) til SAR
ريال0.78675
1 Alephium(ALPH) til ETB
Br30.120986
1 Alephium(ALPH) til KES
KSh27.101964
1 Alephium(ALPH) til JOD
د.أ0.1487482
1 Alephium(ALPH) til PLN
0.761574
1 Alephium(ALPH) til RON
лв0.906336
1 Alephium(ALPH) til SEK
kr1.974218
1 Alephium(ALPH) til BGN
лв0.348268
1 Alephium(ALPH) til HUF
Ft69.838224
1 Alephium(ALPH) til CZK
4.340762
1 Alephium(ALPH) til KWD
د.ك0.063989
1 Alephium(ALPH) til ILS
0.698634
1 Alephium(ALPH) til BOB
Bs1.449718
1 Alephium(ALPH) til AZN
0.35666
1 Alephium(ALPH) til TJS
SM1.963728
1 Alephium(ALPH) til GEL
0.56646
1 Alephium(ALPH) til AOA
Kz191.247386
1 Alephium(ALPH) til BHD
.د.ب0.0790946
1 Alephium(ALPH) til BMD
$0.2098
1 Alephium(ALPH) til DKK
kr1.33223
1 Alephium(ALPH) til HNL
L5.498858
1 Alephium(ALPH) til MUR
9.512332
1 Alephium(ALPH) til NAD
$3.64003
1 Alephium(ALPH) til NOK
kr2.08751
1 Alephium(ALPH) til NZD
$0.35666
1 Alephium(ALPH) til PAB
B/.0.2098
1 Alephium(ALPH) til PGK
K0.876964
1 Alephium(ALPH) til QAR
ر.ق0.761574
1 Alephium(ALPH) til RSD
дин.20.929648
1 Alephium(ALPH) til UZS
soʻm2,590.121566
1 Alephium(ALPH) til ALL
L17.300108
1 Alephium(ALPH) til ANG
ƒ0.375542
1 Alephium(ALPH) til AWG
ƒ0.37764
1 Alephium(ALPH) til BBD
$0.4196
1 Alephium(ALPH) til BAM
KM0.348268
1 Alephium(ALPH) til BIF
Fr626.253
1 Alephium(ALPH) til BND
$0.268544
1 Alephium(ALPH) til BSD
$0.2098
1 Alephium(ALPH) til JMD
$33.654018
1 Alephium(ALPH) til KHR
842.569388
1 Alephium(ALPH) til KMF
Fr87.6964
1 Alephium(ALPH) til LAK
4,560.869474
1 Alephium(ALPH) til LKR
Rs63.460304
1 Alephium(ALPH) til MDL
L3.4617
1 Alephium(ALPH) til MGA
Ar928.316746
1 Alephium(ALPH) til MOP
P1.680498
1 Alephium(ALPH) til MVR
3.20994
1 Alephium(ALPH) til MWK
MK364.235878
1 Alephium(ALPH) til MZN
MT13.40622
1 Alephium(ALPH) til NPR
Rs29.565016
1 Alephium(ALPH) til PYG
1,498.3916
1 Alephium(ALPH) til RWF
Fr304.0002
1 Alephium(ALPH) til SBD
$1.72036
1 Alephium(ALPH) til SCR
3.193156
1 Alephium(ALPH) til SRD
$7.991282
1 Alephium(ALPH) til SVC
$1.83575
1 Alephium(ALPH) til SZL
L3.64003
1 Alephium(ALPH) til TMT
m0.7343
1 Alephium(ALPH) til TND
د.ت0.610518
1 Alephium(ALPH) til TTD
$1.420346
1 Alephium(ALPH) til UGX
Sh735.9784
1 Alephium(ALPH) til XAF
Fr117.0684
1 Alephium(ALPH) til XCD
$0.56646
1 Alephium(ALPH) til XOF
Fr117.0684
1 Alephium(ALPH) til XPF
Fr21.1898
1 Alephium(ALPH) til BWP
P2.794536
1 Alephium(ALPH) til BZD
$0.421698
1 Alephium(ALPH) til CVE
$19.675044
1 Alephium(ALPH) til DJF
Fr37.3444
1 Alephium(ALPH) til DOP
$13.011796
1 Alephium(ALPH) til DZD
د.ج27.181688
1 Alephium(ALPH) til FJD
$0.47205
1 Alephium(ALPH) til GNF
Fr1,824.211
1 Alephium(ALPH) til GTQ
Q1.607068
1 Alephium(ALPH) til GYD
$43.909042
1 Alephium(ALPH) til ISK
kr25.3858

Alephium Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Alephium, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Alephium nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Alephium

Hvor mye er Alephium (ALPH) verdt i dag?
Live ALPH prisen i USD er 0.2098 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALPH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALPH til USD er $ 0.2098. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Alephium?
Markedsverdien for ALPH er $ 25.37M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALPH?
Den sirkulerende forsyningen av ALPH er 120.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALPH ?
ALPH oppnådde en ATH-pris på 3.8567149496785995 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALPH?
ALPH så en ATL-pris på 0.046547973367701154 USD.
Hva er handelsvolumet til ALPH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALPH er $ 164.01K USD.
Vil ALPH gå høyere i år?
ALPH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALPH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:55:53 (UTC+8)

Alephium (ALPH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

