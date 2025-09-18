Hva er Alephium (ALPH)

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

Alephium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Alephium (ALPH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Alephium (ALPH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Alephium.

Alephium (ALPH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Alephium (ALPH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALPH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Alephium (ALPH)

ALPH til lokale valutaer

Alephium Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Alephium, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Alephium Hvor mye er Alephium (ALPH) verdt i dag? Live ALPH prisen i USD er 0.2098 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ALPH-til-USD-pris? $ 0.2098 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ALPH til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Alephium? Markedsverdien for ALPH er $ 25.37M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ALPH? Den sirkulerende forsyningen av ALPH er 120.94M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALPH ? ALPH oppnådde en ATH-pris på 3.8567149496785995 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ALPH? ALPH så en ATL-pris på 0.046547973367701154 USD . Hva er handelsvolumet til ALPH? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALPH er $ 164.01K USD . Vil ALPH gå høyere i år? ALPH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALPH prisprognosen for en mer grundig analyse.

Alephium (ALPH) Viktige bransjeoppdateringer

