Alephium (ALPH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Alephium (ALPH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Alephium (ALPH) Informasjon Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge! Offisiell nettside: https://alephium.org Teknisk dokument: https://github.com/alephium/white-paper/ Blokkutforsker: https://explorer.alephium.org Kjøp ALPH nå!

Alephium (ALPH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alephium (ALPH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.97M $ 20.97M $ 20.97M Total forsyning: $ 214.93M $ 214.93M $ 214.93M Sirkulerende forsyning: $ 121.00M $ 121.00M $ 121.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 173.30M $ 173.30M $ 173.30M All-time high: $ 4.04 $ 4.04 $ 4.04 All-Time Low: $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 Nåværende pris: $ 0.1733 $ 0.1733 $ 0.1733 Lær mer om Alephium (ALPH) pris

Alephium (ALPH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alephium (ALPH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALPH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALPH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALPHs tokenomics, kan du utforske ALPH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ALPH Interessert i å legge til Alephium (ALPH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ALPH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ALPH på MEXC nå!

Alephium (ALPH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALPH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ALPH nå!

ALPH prisforutsigelse Vil du vite hvor ALPH kan være på vei? Vår ALPH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALPH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!