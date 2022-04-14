ALI (ALI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ALI (ALI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ALI (ALI) Informasjon The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol. Offisiell nettside: https://ALIagents.ai Teknisk dokument: https://docs.aiprotocol.info Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9wvorGtBJ8gyLorFTmwXWcymPoGVUBn6MRzHwFpCdCeC Kjøp ALI nå!

ALI (ALI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ALI (ALI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 58.17M $ 58.17M $ 58.17M Total forsyning: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Sirkulerende forsyning: $ 9.12B $ 9.12B $ 9.12B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.98M $ 62.98M $ 62.98M All-time high: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 All-Time Low: $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 Nåværende pris: $ 0.00638 $ 0.00638 $ 0.00638 Lær mer om ALI (ALI) pris

ALI (ALI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ALI (ALI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALIs tokenomics, kan du utforske ALI tokenets livepris!

ALI (ALI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ALI nå!

ALI prisforutsigelse Vil du vite hvor ALI kan være på vei? Vår ALI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALI tokenets prisforutsigelse nå!

