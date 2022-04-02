ALI

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

NavnALI

RangeringNo.577

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.02%

Opplagsforsyning9,118,091,184.669674

Maksimal forsyning9,870,903,732.81426

Total forsyning9,870,903,732.81426

Opplagsforsyning0.9237%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.19778989546371206,2022-04-02

Laveste pris0.003542584957855994,2025-06-22

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

