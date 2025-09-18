Dagens ALI livepris er 0.0067 USD. Spor prisoppdateringer for ALI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ALI livepris er 0.0067 USD. Spor prisoppdateringer for ALI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ALI Pris(ALI)

$0.0067
+0.14%1D
ALI (ALI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:15:09 (UTC+8)

ALI (ALI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.14%

+0.14%

-3.88%

-3.88%

ALI (ALI) sanntidsprisen er $ 0.0067. I løpet av de siste 24 timene har ALI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00644 og et toppnivå på $ 0.00672, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALI er $ 0.19778989546371206, mens den rekordlave prisen er $ 0.003542584957855994.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALI endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og -3.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ALI (ALI) Markedsinformasjon

No.540

92.37%

ETH

Nåværende markedsverdi på ALI er $ 61.09M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.40K. Den sirkulerende forsyningen på ALI er 9.12B, med en total tilgang på 9870903732.81426. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.14M.

ALI (ALI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ALI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000094+0.14%
30 dager$ +0.00043+6.85%
60 dager$ -0.0004-5.64%
90 dager$ +0.0023+52.27%
ALI Prisendring i dag

I dag registrerte ALI en endring på $ +0.0000094 (+0.14%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ALI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00043 (+6.85%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ALI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ALI en endring på $ -0.0004 (-5.64%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ALI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0023+52.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ALI (ALI)?

Sjekk ut ALI Prishistorikk-siden nå.

Hva er ALI (ALI)

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

ALI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ALI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ALI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ALI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ALI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ALI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ALI (ALI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ALI (ALI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ALI.

Sjekk ALIprisprognosen nå!

ALI (ALI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ALI (ALI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ALI (ALI)

Leter du etter hvordan du kjøperALI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ALI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ALI til lokale valutaer

ALI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ALI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ALI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ALI

Hvor mye er ALI (ALI) verdt i dag?
Live ALI prisen i USD er 0.0067 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALI til USD er $ 0.0067. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ALI?
Markedsverdien for ALI er $ 61.09M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALI?
Den sirkulerende forsyningen av ALI er 9.12B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALI ?
ALI oppnådde en ATH-pris på 0.19778989546371206 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALI?
ALI så en ATL-pris på 0.003542584957855994 USD.
Hva er handelsvolumet til ALI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALI er $ 3.40K USD.
Vil ALI gå høyere i år?
ALI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:15:09 (UTC+8)

ALI (ALI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

