Project Ailey Pris(ALE)

1 ALE til USD livepris:

-0.03%1D
USD
Project Ailey (ALE) Live prisdiagram
2025-09-20 01:14:55 (UTC+8)

Project Ailey (ALE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.02%

-0.03%

-0.25%

-0.25%

Project Ailey (ALE) sanntidsprisen er $ 0.5217. I løpet av de siste 24 timene har ALE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.521 og et toppnivå på $ 0.5258, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALE er $ 0.5871473345118612, mens den rekordlave prisen er $ 0.10889296506695555.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og -0.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Project Ailey (ALE) Markedsinformasjon

No.240

39.29%

BSC

Nåværende markedsverdi på Project Ailey er $ 204.98M, med et 24-timers handelsvolum på $ 227.29K. Den sirkulerende forsyningen på ALE er 392.92M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 521.70M.

Project Ailey (ALE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Project Ailey for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000157-0.03%
30 dager$ +0.0032+0.61%
60 dager$ -0.0174-3.23%
90 dager$ -0.0356-6.39%
Project Ailey Prisendring i dag

I dag registrerte ALE en endring på $ -0.000157 (-0.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Project Ailey 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0032 (+0.61%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Project Ailey 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ALE en endring på $ -0.0174 (-3.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Project Ailey 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0356-6.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Project Ailey (ALE)?

Sjekk ut Project Ailey Prishistorikk-siden nå.

Hva er Project Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Project Ailey er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Project Ailey investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ALE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Project Ailey på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Project Ailey kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Project Ailey Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Project Ailey (ALE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Project Ailey (ALE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Project Ailey.

Sjekk Project Aileyprisprognosen nå!

Project Ailey (ALE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Project Ailey (ALE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Project Ailey (ALE)

Leter du etter hvordan du kjøperProject Ailey? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Project Ailey på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ALE til lokale valutaer

1 Project Ailey(ALE) til VND
13,728.5355
1 Project Ailey(ALE) til AUD
A$0.787767
1 Project Ailey(ALE) til GBP
0.386058
1 Project Ailey(ALE) til EUR
0.443445
1 Project Ailey(ALE) til USD
$0.5217
1 Project Ailey(ALE) til MYR
RM2.19114
1 Project Ailey(ALE) til TRY
21.582729
1 Project Ailey(ALE) til JPY
¥76.6899
1 Project Ailey(ALE) til ARS
ARS$769.465764
1 Project Ailey(ALE) til RUB
43.556733
1 Project Ailey(ALE) til INR
45.956553
1 Project Ailey(ALE) til IDR
Rp8,694.996522
1 Project Ailey(ALE) til KRW
728.627088
1 Project Ailey(ALE) til PHP
29.762985
1 Project Ailey(ALE) til EGP
￡E.25.125072
1 Project Ailey(ALE) til BRL
R$2.775444
1 Project Ailey(ALE) til CAD
C$0.714729
1 Project Ailey(ALE) til BDT
63.511758
1 Project Ailey(ALE) til NGN
779.816292
1 Project Ailey(ALE) til COP
$2,029.960785
1 Project Ailey(ALE) til ZAR
R.9.041061
1 Project Ailey(ALE) til UAH
21.556644
1 Project Ailey(ALE) til TZS
T.Sh.1,291.332708
1 Project Ailey(ALE) til VES
Bs85.0371
1 Project Ailey(ALE) til CLP
$498.2235
1 Project Ailey(ALE) til PKR
Rs148.079328
1 Project Ailey(ALE) til KZT
282.453597
1 Project Ailey(ALE) til THB
฿16.605711
1 Project Ailey(ALE) til TWD
NT$15.765774
1 Project Ailey(ALE) til AED
د.إ1.914639
1 Project Ailey(ALE) til CHF
Fr0.412143
1 Project Ailey(ALE) til HKD
HK$4.053609
1 Project Ailey(ALE) til AMD
֏199.65459
1 Project Ailey(ALE) til MAD
.د.م4.705734
1 Project Ailey(ALE) til MXN
$9.59928
1 Project Ailey(ALE) til SAR
ريال1.956375
1 Project Ailey(ALE) til ETB
Br74.900469
1 Project Ailey(ALE) til KES
KSh67.393206
1 Project Ailey(ALE) til JOD
د.أ0.3698853
1 Project Ailey(ALE) til PLN
1.888554
1 Project Ailey(ALE) til RON
лв2.248527
1 Project Ailey(ALE) til SEK
kr4.90398
1 Project Ailey(ALE) til BGN
лв0.866022
1 Project Ailey(ALE) til HUF
Ft173.376561
1 Project Ailey(ALE) til CZK
10.773105
1 Project Ailey(ALE) til KWD
د.ك0.1591185
1 Project Ailey(ALE) til ILS
1.737261
1 Project Ailey(ALE) til BOB
Bs3.604947
1 Project Ailey(ALE) til AZN
0.88689
1 Project Ailey(ALE) til TJS
SM4.883112
1 Project Ailey(ALE) til GEL
1.40859
1 Project Ailey(ALE) til AOA
Kz475.566069
1 Project Ailey(ALE) til BHD
.د.ب0.1966809
1 Project Ailey(ALE) til BMD
$0.5217
1 Project Ailey(ALE) til DKK
kr3.312795
1 Project Ailey(ALE) til HNL
L13.673757
1 Project Ailey(ALE) til MUR
23.653878
1 Project Ailey(ALE) til NAD
$9.051495
1 Project Ailey(ALE) til NOK
kr5.185698
1 Project Ailey(ALE) til NZD
$0.88689
1 Project Ailey(ALE) til PAB
B/.0.5217
1 Project Ailey(ALE) til PGK
K2.180706
1 Project Ailey(ALE) til QAR
ر.ق1.893771
1 Project Ailey(ALE) til RSD
дин.52.01349
1 Project Ailey(ALE) til UZS
soʻm6,440.736039
1 Project Ailey(ALE) til ALL
L43.019382
1 Project Ailey(ALE) til ANG
ƒ0.933843
1 Project Ailey(ALE) til AWG
ƒ0.93906
1 Project Ailey(ALE) til BBD
$1.0434
1 Project Ailey(ALE) til BAM
KM0.866022
1 Project Ailey(ALE) til BIF
Fr1,557.2745
1 Project Ailey(ALE) til BND
$0.667776
1 Project Ailey(ALE) til BSD
$0.5217
1 Project Ailey(ALE) til JMD
$83.685897
1 Project Ailey(ALE) til KHR
2,095.178502
1 Project Ailey(ALE) til KMF
Fr218.0706
1 Project Ailey(ALE) til LAK
11,341.304121
1 Project Ailey(ALE) til LKR
Rs157.803816
1 Project Ailey(ALE) til MDL
L8.60805
1 Project Ailey(ALE) til MGA
Ar2,308.402509
1 Project Ailey(ALE) til MOP
P4.178817
1 Project Ailey(ALE) til MVR
7.98201
1 Project Ailey(ALE) til MWK
MK905.728587
1 Project Ailey(ALE) til MZN
MT33.33663
1 Project Ailey(ALE) til NPR
Rs73.517964
1 Project Ailey(ALE) til PYG
3,725.9814
1 Project Ailey(ALE) til RWF
Fr755.9433
1 Project Ailey(ALE) til SBD
$4.27794
1 Project Ailey(ALE) til SCR
7.481178
1 Project Ailey(ALE) til SRD
$19.871553
1 Project Ailey(ALE) til SVC
$4.564875
1 Project Ailey(ALE) til SZL
L9.051495
1 Project Ailey(ALE) til TMT
m1.82595
1 Project Ailey(ALE) til TND
د.ت1.518147
1 Project Ailey(ALE) til TTD
$3.531909
1 Project Ailey(ALE) til UGX
Sh1,830.1236
1 Project Ailey(ALE) til XAF
Fr291.1086
1 Project Ailey(ALE) til XCD
$1.40859
1 Project Ailey(ALE) til XOF
Fr291.1086
1 Project Ailey(ALE) til XPF
Fr52.6917
1 Project Ailey(ALE) til BWP
P6.949044
1 Project Ailey(ALE) til BZD
$1.048617
1 Project Ailey(ALE) til CVE
$48.925026
1 Project Ailey(ALE) til DJF
Fr92.8626
1 Project Ailey(ALE) til DOP
$32.355834
1 Project Ailey(ALE) til DZD
د.ج67.591452
1 Project Ailey(ALE) til FJD
$1.173825
1 Project Ailey(ALE) til GNF
Fr4,536.1815
1 Project Ailey(ALE) til GTQ
Q3.996222
1 Project Ailey(ALE) til GYD
$109.186593
1 Project Ailey(ALE) til ISK
kr63.1257

For en mer dyptgående forståelse av Project Ailey, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Project Ailey nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Project Ailey

Hvor mye er Project Ailey (ALE) verdt i dag?
Live ALE prisen i USD er 0.5217 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALE til USD er $ 0.5217. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Project Ailey?
Markedsverdien for ALE er $ 204.98M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALE?
Den sirkulerende forsyningen av ALE er 392.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALE ?
ALE oppnådde en ATH-pris på 0.5871473345118612 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALE?
ALE så en ATL-pris på 0.10889296506695555 USD.
Hva er handelsvolumet til ALE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALE er $ 227.29K USD.
Vil ALE gå høyere i år?
ALE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALE prisprognosen for en mer grundig analyse.
2025-09-20 01:14:55 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

