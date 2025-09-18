Hva er Project Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Project Ailey Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Project Ailey (ALE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Project Ailey (ALE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år?

Project Ailey (ALE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Project Ailey (ALE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi.

Hvordan kjøpe Project Ailey (ALE)

Leter du etter hvordan du kjøperProject Ailey? Prosessen er enkel og problemfri!

Folk spør også: Andre spørsmål om Project Ailey
Hvor mye er Project Ailey (ALE) verdt i dag? Live ALE prisen i USD er 0.5217 USD.
Hva er gjeldende ALE-til-USD-pris? $ 0.5217.
Hva er markedsverdien for Project Ailey? Markedsverdien for ALE er $ 204.98M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALE? Den sirkulerende forsyningen av ALE er 392.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALE? ALE oppnådde en ATH-pris på 0.5871473345118612 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALE? ALE så en ATL-pris på 0.10889296506695555 USD.
Hva er handelsvolumet til ALE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALE er $ 227.29K USD.

