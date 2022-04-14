Project Ailey (ALE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Project Ailey (ALE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Project Ailey (ALE) Informasjon Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth. Offisiell nettside: https://myailey.com/ Teknisk dokument: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E2 Kjøp ALE nå!

Project Ailey (ALE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Project Ailey (ALE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 204.04M $ 204.04M $ 204.04M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 392.92M $ 392.92M $ 392.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 519.30M $ 519.30M $ 519.30M All-time high: $ 0.5873 $ 0.5873 $ 0.5873 All-Time Low: $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 Nåværende pris: $ 0.5193 $ 0.5193 $ 0.5193 Lær mer om Project Ailey (ALE) pris

Project Ailey (ALE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Project Ailey (ALE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALEs tokenomics, kan du utforske ALE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ALE Interessert i å legge til Project Ailey (ALE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ALE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ALE på MEXC nå!

Project Ailey (ALE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ALE nå!

ALE prisforutsigelse Vil du vite hvor ALE kan være på vei? Vår ALE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!