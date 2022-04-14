Project Ailey (ALE) tokenomics
Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.
Project Ailey (ALE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Project Ailey (ALE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ALE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ALE tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ALEs tokenomics, kan du utforske ALE tokenets livepris!
Project Ailey (ALE) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til ALE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
ALE prisforutsigelse
Vil du vite hvor ALE kan være på vei? Vår ALE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
