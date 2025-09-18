Dagens ArchLoot livepris er 0.0818 USD. Spor prisoppdateringer for AL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ArchLoot livepris er 0.0818 USD. Spor prisoppdateringer for AL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AL

AL Prisinformasjon

AL teknisk dokument

AL Offisiell nettside

AL tokenomics

AL Prisprognose

AL-historikk

AL Kjøpeguide

AL-til-fiat-valutakonverter

AL Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ArchLoot Logo

ArchLoot Pris(AL)

1 AL til USD livepris:

$0.0818
$0.0818$0.0818
+0.24%1D
USD
ArchLoot (AL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:14:47 (UTC+8)

ArchLoot (AL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0814
$ 0.0814$ 0.0814
24 timer lav
$ 0.0842
$ 0.0842$ 0.0842
24 timer høy

$ 0.0814
$ 0.0814$ 0.0814

$ 0.0842
$ 0.0842$ 0.0842

$ 1.8481862276624228
$ 1.8481862276624228$ 1.8481862276624228

$ 0.0737710349708615
$ 0.0737710349708615$ 0.0737710349708615

0.00%

+0.24%

+0.36%

+0.36%

ArchLoot (AL) sanntidsprisen er $ 0.0818. I løpet av de siste 24 timene har AL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0814 og et toppnivå på $ 0.0842, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AL er $ 1.8481862276624228, mens den rekordlave prisen er $ 0.0737710349708615.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og +0.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ArchLoot (AL) Markedsinformasjon

No.513

$ 64.10M
$ 64.10M$ 64.10M

$ 125.98K
$ 125.98K$ 125.98K

$ 81.18M
$ 81.18M$ 81.18M

783.58M
783.58M 783.58M

992,464,664.4500962
992,464,664.4500962 992,464,664.4500962

ETH

Nåværende markedsverdi på ArchLoot er $ 64.10M, med et 24-timers handelsvolum på $ 125.98K. Den sirkulerende forsyningen på AL er 783.58M, med en total tilgang på 992464664.4500962. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.18M.

ArchLoot (AL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ArchLoot for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000196+0.24%
30 dager$ +0.004+5.14%
60 dager$ -0.0078-8.71%
90 dager$ -0.0035-4.11%
ArchLoot Prisendring i dag

I dag registrerte AL en endring på $ +0.000196 (+0.24%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ArchLoot 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.004 (+5.14%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ArchLoot 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AL en endring på $ -0.0078 (-8.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ArchLoot 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0035-4.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ArchLoot (AL)?

Sjekk ut ArchLoot Prishistorikk-siden nå.

Hva er ArchLoot (AL)

ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure.

ArchLoot er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ArchLoot investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ArchLoot på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ArchLoot kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ArchLoot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ArchLoot (AL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ArchLoot (AL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ArchLoot.

Sjekk ArchLootprisprognosen nå!

ArchLoot (AL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ArchLoot (AL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ArchLoot (AL)

Leter du etter hvordan du kjøperArchLoot? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ArchLoot på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AL til lokale valutaer

1 ArchLoot(AL) til VND
2,152.567
1 ArchLoot(AL) til AUD
A$0.123518
1 ArchLoot(AL) til GBP
0.060532
1 ArchLoot(AL) til EUR
0.06953
1 ArchLoot(AL) til USD
$0.0818
1 ArchLoot(AL) til MYR
RM0.34356
1 ArchLoot(AL) til TRY
3.384066
1 ArchLoot(AL) til JPY
¥12.0246
1 ArchLoot(AL) til ARS
ARS$120.648456
1 ArchLoot(AL) til RUB
6.829482
1 ArchLoot(AL) til INR
7.205762
1 ArchLoot(AL) til IDR
Rp1,363.332788
1 ArchLoot(AL) til KRW
114.245152
1 ArchLoot(AL) til PHP
4.66669
1 ArchLoot(AL) til EGP
￡E.3.939488
1 ArchLoot(AL) til BRL
R$0.435176
1 ArchLoot(AL) til CAD
C$0.112066
1 ArchLoot(AL) til BDT
9.958332
1 ArchLoot(AL) til NGN
122.271368
1 ArchLoot(AL) til COP
$318.28789
1 ArchLoot(AL) til ZAR
R.1.417594
1 ArchLoot(AL) til UAH
3.379976
1 ArchLoot(AL) til TZS
T.Sh.202.474632
1 ArchLoot(AL) til VES
Bs13.3334
1 ArchLoot(AL) til CLP
$78.119
1 ArchLoot(AL) til PKR
Rs23.218112
1 ArchLoot(AL) til KZT
44.287338
1 ArchLoot(AL) til THB
฿2.603694
1 ArchLoot(AL) til TWD
NT$2.471996
1 ArchLoot(AL) til AED
د.إ0.300206
1 ArchLoot(AL) til CHF
Fr0.064622
1 ArchLoot(AL) til HKD
HK$0.635586
1 ArchLoot(AL) til AMD
֏31.30486
1 ArchLoot(AL) til MAD
.د.م0.737836
1 ArchLoot(AL) til MXN
$1.50512
1 ArchLoot(AL) til SAR
ريال0.30675
1 ArchLoot(AL) til ETB
Br11.744026
1 ArchLoot(AL) til KES
KSh10.566924
1 ArchLoot(AL) til JOD
د.أ0.0579962
1 ArchLoot(AL) til PLN
0.296116
1 ArchLoot(AL) til RON
лв0.352558
1 ArchLoot(AL) til SEK
kr0.76892
1 ArchLoot(AL) til BGN
лв0.135788
1 ArchLoot(AL) til HUF
Ft27.184594
1 ArchLoot(AL) til CZK
1.68917
1 ArchLoot(AL) til KWD
د.ك0.024949
1 ArchLoot(AL) til ILS
0.272394
1 ArchLoot(AL) til BOB
Bs0.565238
1 ArchLoot(AL) til AZN
0.13906
1 ArchLoot(AL) til TJS
SM0.765648
1 ArchLoot(AL) til GEL
0.22086
1 ArchLoot(AL) til AOA
Kz74.566426
1 ArchLoot(AL) til BHD
.د.ب0.0308386
1 ArchLoot(AL) til BMD
$0.0818
1 ArchLoot(AL) til DKK
kr0.51943
1 ArchLoot(AL) til HNL
L2.143978
1 ArchLoot(AL) til MUR
3.708812
1 ArchLoot(AL) til NAD
$1.41923
1 ArchLoot(AL) til NOK
kr0.813092
1 ArchLoot(AL) til NZD
$0.13906
1 ArchLoot(AL) til PAB
B/.0.0818
1 ArchLoot(AL) til PGK
K0.341924
1 ArchLoot(AL) til QAR
ر.ق0.296934
1 ArchLoot(AL) til RSD
дин.8.15546
1 ArchLoot(AL) til UZS
soʻm1,009.875806
1 ArchLoot(AL) til ALL
L6.745228
1 ArchLoot(AL) til ANG
ƒ0.146422
1 ArchLoot(AL) til AWG
ƒ0.14724
1 ArchLoot(AL) til BBD
$0.1636
1 ArchLoot(AL) til BAM
KM0.135788
1 ArchLoot(AL) til BIF
Fr244.173
1 ArchLoot(AL) til BND
$0.104704
1 ArchLoot(AL) til BSD
$0.0818
1 ArchLoot(AL) til JMD
$13.121538
1 ArchLoot(AL) til KHR
328.513708
1 ArchLoot(AL) til KMF
Fr34.1924
1 ArchLoot(AL) til LAK
1,778.260834
1 ArchLoot(AL) til LKR
Rs24.742864
1 ArchLoot(AL) til MDL
L1.3497
1 ArchLoot(AL) til MGA
Ar361.946186
1 ArchLoot(AL) til MOP
P0.655218
1 ArchLoot(AL) til MVR
1.25154
1 ArchLoot(AL) til MWK
MK142.013798
1 ArchLoot(AL) til MZN
MT5.22702
1 ArchLoot(AL) til NPR
Rs11.527256
1 ArchLoot(AL) til PYG
584.2156
1 ArchLoot(AL) til RWF
Fr118.5282
1 ArchLoot(AL) til SBD
$0.67076
1 ArchLoot(AL) til SCR
1.173012
1 ArchLoot(AL) til SRD
$3.115762
1 ArchLoot(AL) til SVC
$0.71575
1 ArchLoot(AL) til SZL
L1.41923
1 ArchLoot(AL) til TMT
m0.2863
1 ArchLoot(AL) til TND
د.ت0.238038
1 ArchLoot(AL) til TTD
$0.553786
1 ArchLoot(AL) til UGX
Sh286.9544
1 ArchLoot(AL) til XAF
Fr45.6444
1 ArchLoot(AL) til XCD
$0.22086
1 ArchLoot(AL) til XOF
Fr45.6444
1 ArchLoot(AL) til XPF
Fr8.2618
1 ArchLoot(AL) til BWP
P1.089576
1 ArchLoot(AL) til BZD
$0.164418
1 ArchLoot(AL) til CVE
$7.671204
1 ArchLoot(AL) til DJF
Fr14.5604
1 ArchLoot(AL) til DOP
$5.073236
1 ArchLoot(AL) til DZD
د.ج10.598008
1 ArchLoot(AL) til FJD
$0.18405
1 ArchLoot(AL) til GNF
Fr711.251
1 ArchLoot(AL) til GTQ
Q0.626588
1 ArchLoot(AL) til GYD
$17.119922
1 ArchLoot(AL) til ISK
kr9.8978

ArchLoot Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ArchLoot, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ArchLoot nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ArchLoot

Hvor mye er ArchLoot (AL) verdt i dag?
Live AL prisen i USD er 0.0818 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AL til USD er $ 0.0818. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ArchLoot?
Markedsverdien for AL er $ 64.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AL?
Den sirkulerende forsyningen av AL er 783.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAL ?
AL oppnådde en ATH-pris på 1.8481862276624228 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AL?
AL så en ATL-pris på 0.0737710349708615 USD.
Hva er handelsvolumet til AL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AL er $ 125.98K USD.
Vil AL gå høyere i år?
AL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:14:47 (UTC+8)

ArchLoot (AL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AL-til-USD-kalkulator

Beløp

AL
AL
USD
USD

1 AL = 0.0818 USD

Handle AL

ALUSDT
$0.0818
$0.0818$0.0818
+0.24%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker