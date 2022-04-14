ArchLoot (AL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ArchLoot (AL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ArchLoot (AL) Informasjon ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure. Offisiell nettside: https://ArchLoot.com Teknisk dokument: https://doc.archloot.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x046BAd07658f3B6cAd9A396CFcbC1243AF452ec1 Kjøp AL nå!

ArchLoot (AL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ArchLoot (AL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 58.30M $ 58.30M $ 58.30M Total forsyning: $ 992.46M $ 992.46M $ 992.46M Sirkulerende forsyning: $ 783.58M $ 783.58M $ 783.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 73.84M $ 73.84M $ 73.84M All-time high: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 All-Time Low: $ 0.0737710349708615 $ 0.0737710349708615 $ 0.0737710349708615 Nåværende pris: $ 0.0744 $ 0.0744 $ 0.0744 Lær mer om ArchLoot (AL) pris

ArchLoot (AL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ArchLoot (AL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALs tokenomics, kan du utforske AL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AL Interessert i å legge til ArchLoot (AL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AL på MEXC nå!

ArchLoot (AL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AL nå!

AL prisforutsigelse Vil du vite hvor AL kan være på vei? Vår AL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!