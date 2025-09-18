Dagens Solidus Ai Tech livepris er 0.03646 USD. Spor prisoppdateringer for AITECH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AITECH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Solidus Ai Tech livepris er 0.03646 USD. Spor prisoppdateringer for AITECH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AITECH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AITECH

AITECH Prisinformasjon

AITECH teknisk dokument

AITECH Offisiell nettside

AITECH tokenomics

AITECH Prisprognose

AITECH-historikk

AITECH Kjøpeguide

AITECH-til-fiat-valutakonverter

AITECH Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Solidus Ai Tech Logo

Solidus Ai Tech Pris(AITECH)

1 AITECH til USD livepris:

$0.03648
$0.03648$0.03648
+4.58%1D
USD
Solidus Ai Tech (AITECH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:55:16 (UTC+8)

Solidus Ai Tech (AITECH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03471
$ 0.03471$ 0.03471
24 timer lav
$ 0.03957
$ 0.03957$ 0.03957
24 timer høy

$ 0.03471
$ 0.03471$ 0.03471

$ 0.03957
$ 0.03957$ 0.03957

$ 0.49763528365825555
$ 0.49763528365825555$ 0.49763528365825555

$ 0.012467981829482607
$ 0.012467981829482607$ 0.012467981829482607

-0.28%

+4.58%

+10.05%

+10.05%

Solidus Ai Tech (AITECH) sanntidsprisen er $ 0.03646. I løpet av de siste 24 timene har AITECH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03471 og et toppnivå på $ 0.03957, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AITECH er $ 0.49763528365825555, mens den rekordlave prisen er $ 0.012467981829482607.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AITECH endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, +4.58% over 24 timer og +10.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solidus Ai Tech (AITECH) Markedsinformasjon

No.539

$ 58.44M
$ 58.44M$ 58.44M

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 72.92M
$ 72.92M$ 72.92M

1.60B
1.60B 1.60B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,987,211,428
1,987,211,428 1,987,211,428

80.14%

BSC

Nåværende markedsverdi på Solidus Ai Tech er $ 58.44M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.47M. Den sirkulerende forsyningen på AITECH er 1.60B, med en total tilgang på 1987211428. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.92M.

Solidus Ai Tech (AITECH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Solidus Ai Tech for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0015976+4.58%
30 dager$ -0.00112-2.99%
60 dager$ -0.01106-23.28%
90 dager$ -0.0027-6.90%
Solidus Ai Tech Prisendring i dag

I dag registrerte AITECH en endring på $ +0.0015976 (+4.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Solidus Ai Tech 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00112 (-2.99%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Solidus Ai Tech 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AITECH en endring på $ -0.01106 (-23.28%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Solidus Ai Tech 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0027-6.90% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Solidus Ai Tech (AITECH)?

Sjekk ut Solidus Ai Tech Prishistorikk-siden nå.

Hva er Solidus Ai Tech (AITECH)

Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.

Solidus Ai Tech er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Solidus Ai Tech investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AITECH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Solidus Ai Tech på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Solidus Ai Tech kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Solidus Ai Tech Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solidus Ai Tech (AITECH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solidus Ai Tech (AITECH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solidus Ai Tech.

Sjekk Solidus Ai Techprisprognosen nå!

Solidus Ai Tech (AITECH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solidus Ai Tech (AITECH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AITECH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Solidus Ai Tech (AITECH)

Leter du etter hvordan du kjøperSolidus Ai Tech? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Solidus Ai Tech på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AITECH til lokale valutaer

1 Solidus Ai Tech(AITECH) til VND
959.4449
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til AUD
A$0.0550546
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til GBP
0.0269804
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til EUR
0.030991
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til USD
$0.03646
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til MYR
RM0.153132
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til TRY
1.5083502
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til JPY
¥5.35962
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til ARS
ARS$53.7755832
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til RUB
3.0331074
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til INR
3.2117614
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til IDR
Rp607.6664236
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til KRW
50.992956
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til PHP
2.0807722
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til EGP
￡E.1.7559136
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BRL
R$0.1939672
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til CAD
C$0.0499502
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BDT
4.4386404
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til NGN
54.4989496
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til COP
$142.421875
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til ZAR
R.0.6322164
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til UAH
1.5065272
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til TZS
T.Sh.90.2472504
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til VES
Bs5.94298
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til CLP
$34.8193
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til PKR
Rs10.3488064
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til KZT
19.7398086
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til THB
฿1.1616156
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til TWD
NT$1.1021858
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til AED
د.إ0.1338082
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til CHF
Fr0.0288034
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til HKD
HK$0.2832942
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til AMD
֏13.953242
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til MAD
.د.م0.3288692
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til MXN
$0.6697702
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til SAR
ريال0.136725
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til ETB
Br5.2345622
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til KES
KSh4.7099028
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til JOD
د.أ0.02585014
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til PLN
0.1323498
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til RON
лв0.1575072
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til SEK
kr0.3430886
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BGN
лв0.0605236
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til HUF
Ft12.1368048
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til CZK
0.7543574
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til KWD
د.ك0.0111203
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til ILS
0.1214118
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BOB
Bs0.2519386
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til AZN
0.061982
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til TJS
SM0.3412656
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til GEL
0.098442
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til AOA
Kz33.2358422
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BHD
.د.ب0.01374542
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BMD
$0.03646
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til DKK
kr0.231521
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til HNL
L0.9556166
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til MUR
1.6530964
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til NAD
$0.632581
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til NOK
kr0.362777
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til NZD
$0.061982
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til PAB
B/.0.03646
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til PGK
K0.1524028
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til QAR
ر.ق0.1323498
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til RSD
дин.3.6372496
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til UZS
soʻm450.1231282
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til ALL
L3.0064916
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til ANG
ƒ0.0652634
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til AWG
ƒ0.065628
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BBD
$0.07292
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BAM
KM0.0605236
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BIF
Fr108.8331
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BND
$0.0466688
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BSD
$0.03646
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til JMD
$5.8485486
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til KHR
146.4255476
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til KMF
Fr15.24028
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til LAK
792.6086798
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til LKR
Rs11.0284208
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til MDL
L0.60159
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til MGA
Ar161.3271142
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til MOP
P0.2920446
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til MVR
0.557838
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til MWK
MK63.2985706
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til MZN
MT2.329794
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til NPR
Rs5.1379432
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til PYG
260.39732
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til RWF
Fr52.83054
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til SBD
$0.298972
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til SCR
0.5549212
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til SRD
$1.3887614
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til SVC
$0.319025
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til SZL
L0.632581
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til TMT
m0.12761
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til TND
د.ت0.1060986
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til TTD
$0.2468342
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til UGX
Sh127.90168
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til XAF
Fr20.34468
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til XCD
$0.098442
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til XOF
Fr20.34468
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til XPF
Fr3.68246
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BWP
P0.4856472
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til BZD
$0.0732846
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til CVE
$3.4192188
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til DJF
Fr6.48988
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til DOP
$2.2612492
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til DZD
د.ج4.7237576
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til FJD
$0.082035
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til GNF
Fr317.0197
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til GTQ
Q0.2792836
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til GYD
$7.6307134
1 Solidus Ai Tech(AITECH) til ISK
kr4.41166

Solidus Ai Tech Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Solidus Ai Tech, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Solidus Ai Tech nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Solidus Ai Tech

Hvor mye er Solidus Ai Tech (AITECH) verdt i dag?
Live AITECH prisen i USD er 0.03646 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AITECH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AITECH til USD er $ 0.03646. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solidus Ai Tech?
Markedsverdien for AITECH er $ 58.44M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AITECH?
Den sirkulerende forsyningen av AITECH er 1.60B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAITECH ?
AITECH oppnådde en ATH-pris på 0.49763528365825555 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AITECH?
AITECH så en ATL-pris på 0.012467981829482607 USD.
Hva er handelsvolumet til AITECH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AITECH er $ 1.47M USD.
Vil AITECH gå høyere i år?
AITECH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AITECH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:55:16 (UTC+8)

Solidus Ai Tech (AITECH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AITECH-til-USD-kalkulator

Beløp

AITECH
AITECH
USD
USD

1 AITECH = 0.03646 USD

Handle AITECH

AITECHUSDT
$0.03648
$0.03648$0.03648
+4.58%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker